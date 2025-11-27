Kanhi quarantine site sa Cebu City himuong puy-anan sa libud-suroy

Ang kanhi quarantine site nga gigamit panahon sa Covid-19 pandemic sa South Road Properties (SRP) gikatakda nga mahimong pasilidad alang sa mga pamilya o indibidwal sa Dakbayan sa Sugbo nga walay mga puy-anan.
Gikompirmar kini ni Mayor Nestor Archival niadtong Miyerkules, Nobiyembre 26, 2025, nga usa ka bahin sa karaan nga quarantine compound ang nahawanan og giayo aron ma-accommodate ang mga indibidwal nga na-profile sa Cebu City Anti-Mendicancy Office (CCAMO).
“Naay bag-o nga programa ang atong Cebu City Anti-Mendicancy Office. Mao kini ang paggamit ani nga area nga maoy shelter sa mga tawo nga naa sa kadalanan,” matod ni Archival.
Namatikdan niya nga ang CCAMO sa sayo pa nagpadayag sa mga kabalaka bahin sa nagdasok (overcrowded) nga holding areas alang sa mga nareskyu nga street dwellers.
Giangkon sa mayor nga nagpabilin nga hagit ang adlaw-adlaw nga suporta sa pagkaon, apan siya niingon nga ang siyudad nakigkoordinar sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) nga adunay nasudnon nga programa nga motubag sa mga walay pinuy-anan.
Niingon si DSWD 7 Regional Director Dr. Shalaine Marie Lucero nga ang Cebu City nailhan isip usa ka prayoridad nga expansion site alang sa Pag-Abot Program, usa ka inisyatiba nga gidesinyo aron pangitaon, i-profile, ug tabangan ang mga indibidwal ug pamilya nga nagpuyo sa mga pampublikong lugar.
“Here sa Cebu City, naa tay na-profile nga more than 400 street dwellers. Mao ni sila ang duolon sa DSWD and i-assess unsa ilang kahimtang, and ang goal is to bring them in our transitory shelter,” matod ni Lucero.
Desisayis ka mga indibidwal ug duha ka pamilya, pito ang kinatibuk-ang miyembro, ang kasamtangang na-enroll sa programa.
Gipasiugda ni Lucero nga boluntaryo ang pag-apil ug dili pinaagi sa pinugos nga pagtangtang gikan sa mga pampublikong lugar.
Ang mga benepisyaryo mahimong magpabilin sa transitory shelters hangtod sa 40 ka adlaw, makadawat og pagkaon, medikal nga tabang, psychosocial services, ug case management sa dili pa i-reintegrate.
“Ang DSWD ang mo-provide sa medical, food, but ang goal gyud ana makauli sila asa sila gikan,” matod ni Lucero.
Isip kabahin sa social protection package sa Pag-Abot, ang matag pamilya nga mopauli o mobiya sa kinabuhi sa kadalanan mahimong makadawat og P10 mil nga financial assistance, P10 mil nga medical assistance, transportation ug relocation support, rental subsidy hangtod P10 mil matag bulan sulod sa unom ka bulan ngadto sa usa ka tuig, ug hangtod P150,000 nga kantidad sa kuwarta alang sa home repair, basta ang benepisyaryo tag-iya sa yuta.
“Seguraduhon sa DSWD that they are provided with services first,” sigon sa regional director nga nagpasiugda nga ang long-term goal mao ang re-integration ngadto sa luwas ug lig-on nga kapuy-an.
Aron mapadayon ug mapadako ang programa, gihangyo sa DSWD 7 ang Konseho sa Siyudad sa Sugbo nga tugotan si Mayor Archival nga mopirma sa usa ka memorandum of agreement (MOA), human sa usa ka executive session presentation niadtong Septiyembre 16.
Ang kasabutan maghimo sa dakbayan nga usa ka pormal nga pilot expansion site nga makapahimo sa koordinado nga pundo, referrals, transportation assistance, ug rental subsidies, hangtod P10,000 matag bulan sulod sa unom ka bulan ngadto sa usa ka tuig, alang niadtong walay permanenteng puy-anan.
Niingon si Lucero nga ang programa nag-complement, imbes mopuli, sa Balik Probinsya nga inisyatiba sa siyudad.
Na-institutionalized ubos sa Executive Order No. 52 ug unang gilusad niadtong Hulyo 2023, ang Pag-Abot nga programa nakatabang na sa 4,370 ka mga indibidwal ug pamilya sa tibuok nasod, nakatabang sa 3,889 nga mopauli, ug nakapagawas og P53 milyunes nga pundo alang sa transportation, relocation, ug livelihood assistance. Apan sa Cebu City, ang mga social worker nakamatikod sa nagbalik-balik nga mga kaso diin ang mga pamilya nibalik sa kadalanan tungod sa dili lig-on nga kita o kakulang sa long-term nga kapuy-an. / CAV