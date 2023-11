Kanhi sakop sa CCPO nasikop sa pagronda

Gironda sa mga sakop sa Mambaling Police Station pinasikad sa search warrant nga giluwatan sa korte ang balay sa usa ka kanhi sakop sa Cebu City Police Office (CCPO).

Si Presiding Judge Anacleto Debalucos sa Branch 17 sa Regional Trial Court niluwat sa warrant alang sa balay sa kanhi sakop sa Theft and Robbery Section (TRS) sa CCPO nga nahimutang sa Sitio Ibabao, Barangay Mambaling, dakbayan sa Sugbo, Huwebes sa kaadlawon, Nobiyembre 30, 2023.

Ang ang suspek giila nga si Venancio Abella, retiradong polis, kinsa nakuhaan og usa ka kalibre. 45 nga pistola ug usa ka .38 kalibre nga revolver, lakip na ang mga bala niini.

Gisubay sa kapulisan sa dakbayan kon duna bay ka­lambigitan si Abella sa pagtulis sa Oro Sugbu Pawnshop and Jewelry Store sa dalan Colon, Barangay Kalubihan niadtong Sabado, Nobiyembre 25, 2023.

Una nang nasigpatan ang puwa nga sakyanan nga gihimong getaway vehicle sa mga tulisan sa Sitio Ibabao, Barangay Mambaling duol sa balay ni Abella, diin dunay usa ka tawo nga nipuli sa pagmaneho.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, tigpamaba ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO 7) nga ang pagdakop sa kanhi polis may kalabutan sa pagtiner niini og ilegal nga armas nga kalapasan sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition.