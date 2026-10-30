Kanhi sakristan nangawat og P155K nga alahas sa Inayawan nadakpan

Nalandig sa prisohan ang usa ka 18-anyos nga kanhi sakristan human nasakpan sa aktong pagpangawat og mga alahas nga nagkantidad og P155,000 sulod sa usa ka balay sa Jaca Compound, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo alas 4 pasado sa kaadlawon, Biyernes, Oktubre 30, 2026.
Ang suspek giila sa alyas nga Renzo, ulitawo, walay trabaho, nga lumad nga taga Negros Oriental apan kasamtangang nagpuyo sa maong barangay.
Subay sa imbestigasyon sa Inayawan Police Station, nisulod ang suspek sa luyo nga bahin sa balay pinaagi sa pagguba sa kandado sa pultahan.
Nakuha ni Renzo ang relo, singsing ug bracelet sa biktima nga si alyas Erica, 46 anyos.
Apan nakamatikod si Erica tungod sa kasikas nga iyang nadungog.
Sa iyang pagsusi, iyang nasigpatan ang suspek nga nagkalkal sa iyang mga gamit.
Nisuway man tuod sa pag-ikyas ang suspek apan naapsan ug nadakpan kini sa mga sakop sa pamilya sa biktima sa tabang sa mga barangay tanod.
Sa iyang bahin, niangkon ang suspek sa krimen ug nagkanayon nga nabuhat ra niya ang pagpangawat kay wa siyay kuwarta.
Dugang niya, nibiya siya sa pagka-sakristan sa ilang probinsiya aron manimpalad sa Sugbo ug naglaom sab nga makita ang iyang amahan nga nibiya sa ilang pamilya.
Nagtingkagol karon ang suspek sa selda sa Inayawan Police Station ug mag-atubang og kasong robbery. / JDG