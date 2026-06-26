Kanhi seaman ug laing usa, tiklo sa buy-bust

Duha ka mga suspetsado, lakip ang usa ka gradwado sa Marine Engineering, ang gipangposasan sa managlahing operasyon sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo ug Toledo.
Nabalhog pag-usab sa bilanggoan ang usa ka seaman human makuhaan og P442,000 nga kantidad sa shabu atol sa buy-bust operation sa mga sakop sa PNP Drug Enforcement Group (PDEG 7) niadtong Huwebes sa hapon, Hunyo 25, 2026, sa Sitio Liko-Liko, Barangay Babag, bukirang dapit sa dakbayan sa Sugbo.
Ang dinakpan giila nga si Bobby Gacayan Labitad, 51, residente sa Sitio Lamakan sa maong barangay. Narekober gikan kaniya ang 65 gramos sa gituohang shabu.
Base sa imbestigasyon, si Labitad migradwar sa usa ka inilang unibersidad sa Sugbo sa kursong Marine Engineering ug nagtrabaho sa makina sa barko sulod sa taas nga katuigan.
Apan tungod sa pagkagumon sa bisyo, gitaktak kini sa trabaho ug nisulod sa pagpamaligya og ilegal nga drugas niadtong 2023.
Nadakpan na siya niadtong Enero 26, 2024 apan nakagawas pinaagi sa plea bargaining.
Giingong nibalik kini sa negosyo ug nidako pa ang operasyon human makaamigo og binilanggo sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center (CPDRC) nga maoy mosuplay kaniya, diin makabaligya siya og 50 gramos matag semana sa mga bukirang dapit sa dakbayan sa Sugbo.
Samtang didto sa Dakbayan sa Toledo, nasikop usab sa mga sakop sa Special Drug Enforcement Unit (SDEU) ang target sa ilang operasyon alas 7:18 sa buntag, Biyernes, Hunyo 26, 2026, sa Barangay Talavera.
Si Atty. Police Lt. Col. Verniño Noserale, hepe sa Toledo City Police Station, maoy nangulo sa pagsikop sa suspek nga si Kent Labrador, alyas “Ken-Ken,” 31, way trabaho, dunay kapuyo ug residente sa maong dapit.
Narekober gikan sa suspek ang tulo ka putos sa shabu nga motimbang og 3.31 gramos nga nagkantidad ug P22,508.
Ang duha ka mga suspek temporaryong gitanggong sa tagsa-tagsa ka mga police station samtang giandam ang mga kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kanila. / AYB / GPL