Kanhi SK chairman nadakpan sa buy-bust

Napusasan ang kanhi SK chairman human sa buy- bust ala 1:33 sa kaadlawon, Martes, October 14, 2025 sa Brgy. Poblacion, Dakbayan sa Toledo.
Gidakop si Jimmuel Layan Diaz, 29, alyas Baki, kanhi SK Chairman sa Barangay Tubod, Toledo City ug ang target sa buy-bust nga si Jason Cambarijan de Gracia, 36,ulitawo, taga Sityo Proper, Barangay Poblacion.
Ang duha nadakpan sa mga personnel sa Special Drugs Enforcement Unit (SDEU) sa Toledo City Police Station.
Nakuha sa ilang possession ang 5.60 gramos nga shabu, nga mobalor og P38,080. / GPL