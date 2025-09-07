Kanhi tigpamaba sa PNP gilabay sa Mindanao

Gibalhin sa Mindanao ang kanhi tigpamaba sa Philippine National Police (PNP) nga si Brigadier General Jean Fajardo.

Sa labing ulahing reassignment order nga giisyu ni PNP acting chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr., si Fajardo gitangtang isip direktor sa Directorate for Comptrollership ug gibalhin sa Area Police Command-Eastern Mindanao kauban si Brigadier General Leon Victor Rosete.

Si Fajardo gipulihan sa klasmeyt ni Nartatez nga si Major General Westrimundo Obinque.

Si Major General Christopher Birung maoy mopuli kang Obinque isip pangulo sa National Police Training Institute.

Ang maong mando niepekto niadtong Setiyembre 6, 2025.

Ang reshuffle nga naglam­bigit sa maong mga opisyal sa PNP maoy labing una nga nahitabo ubos sa pagpangulo ni Nartatez.

Sa niaging semana, si Nartatez niingon nga si PNP-Public Information Office chief Brigadier General Randulf Tuaño maoy molihok isip tigpamaba sa PNP. / TPM/SunStar Philippines