Kanhi traffic enforcer mibulgar sa ‘qouta’

Nag-viral ang video sa usa ka traffic enforcer sa Cebu City Transportation Office (CCTO) human iyang gi-post nga Facebook Live video ug gisunog niya ang iyang uniporme aron pagprotesta sa wala pag-renew sa iyang trabaho.
Gitumbok niya ang “qouta system” sa opisina nga maoy hinungdan nga wala i-renew ang iyang panarbaho.
Niadtong Huwebes sa hapon, Oktubre 2, 2025, ang live video sa uploader nga si Jemmer Cabingatan Cabajar Bacon nakakuha og 7.7K reactions, 4.6K comments, 8.7K shares, ug mga 1.1 million views.
Ang footage gi-upload niadtong Oktubre 1, 2025, nagpakita sa kalagot ug pagsaway ni Bacon sa giingong quota-based nga performance evaluation sa mga enforcer.
Sa usa ka interview pagka Huwebes sa “Beyond the Headlines,” usa ka news ug online commentary program sa SunStar Cebu, si Bacon nibutyag nga nagtrabaho siya halos unom na ka tuig sugod niadtong Hulyo 2019, sa CCTO ubos sa renewable contracts.
Kaniadto matag unom ka buwan ang renewal sa kontrata apan sa pagsulod sa bag-ong administrasyon, gihimo kini matag buwan na.
Niadtong Hulyo 1, ang iyang kontrata wa dayon na-renew hangtod niadtong Hulyo 23.
Apan pagka Septiyembre 30, ang iyang trabaho wa na gyud gi-extend human giingnan nga napakyas siya sa pagkab-ot sa gikinahanglan nga gidaghanon sa dakop sa kalapasan sa traffic.
Iyang gipasabot nga samtang na-assign siya sa South Road Properties (SRP), naglisod siya sa pag-isyu og citation tungod kay ang lugar walay dagkong intersection, traffic lights, ug choke points diin kasagaran mahitabo ang mga kalapasan.
Iyang giingon nga ubos ni CCTO chief Raquel Arce, ang mga enforcer gimanduan nga moabot sa usa ka quota nga labing minos usa ka stub, katumbas sa 50 ka tiket matag buwan.
Matod niya, kini nga polisiya nagpugos sa mga enforcer nga unahon ang pagpangdakop kaysa sa pagdumala sa trapiko nga iyang gitawag nga “tinuod nga mandato” sa ilang trabaho.
Gawas sa isyu sa quota, gikuwestiyon sab ni Bacon kon giunsa pagdumala sa opisina ang mga uniporme ug clothing allowances.
Matod niya, ang mga enforcer makadawat og tag P7,000 matag tuig alang sa uniporme apan tulo ra ka set ang gihatag kanila diin ang CCTO ang direktang nagdumala sa procurement o pagpalit.
Matod niya, ang ubang set nagkantidad og P480 ngadto sa P520 matag usa sa tindahan, apan ang mga empleyado napugos sa pagbayad og P1,000 alang sa duha ka set gikan sa ilang kaugalingong bolsa.
Matod niya, ang katapusang breakdown sa galastohan sa uniporme wala kaayo mapasabot.
Human sa pag-withdraw, ang P4,000 kinahanglang ihatag ngadto sa CCTO nga maoy mopalit sa ilang mga uniporme, ang nahibilin alang kanila aron igasto sa ubang mahinungdanong butang. / EHP