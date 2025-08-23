Kanhi VP Binay, anak abswelto sa kaso

Abswelto si kanhi Bise Presidente Jejomar Binay, iyang anak nga si kanhi Makati mayor Jejomar Erwin “Junjun” Binay Jr., ug ilang kaubang akusado sa mga kaso kalabot sa giingong anomaloso nga pagtukod sa P2.2 bilyunes nga parking building sa Makati.
Sa desisyon ni Justice Ronald Moreno sa Sandiganbayan Third Division, ang mga Binay ug ilang kaubang akusado napamatud-an nga way sala sa malversation of public funds ug multiple counts sa graft and falsification of public documents human ang prosekusyon napakyas pagmatuod nga guilty kini sa maong mga sala.
Gilibkas usab sa korte ang hold departure order batok sa mga akusado.
Ang mga kaso gisang-at sa Office of the Ombudsman niadtong Hulyo 2016, wala madugay dihang natapos ang termino ni kanhi Bise Presidente Binay.
Ang proyekto una nang nasuta sa Commission on Audit (COA) ug sa Ombudsman nga overprice ug anomaloso, ilabina na sa pag-bypass kuno sa proseso sa bidding, pagplano, ug pagpamalit.
Ang amahan nga Binay miserbisyo isip mayor sa Makati City gikan 2001 hangtod 2010.
Ang proyekto giimplementar sa ulahing bahin sa iyang termino isip mayor ug gipadayon sa iyang anak, kinsa nagsilbi isip mayor sa Makati gikan 2010 hangtod 2013. / TPM / SunStar Philippines