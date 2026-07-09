Kanlaon nag-alburoto klase sa Sugbo gisuspenso

Gisuspenso ang face-to-face classes sa labing minos 24 ka lokal nga kagamhanan sa Sugbo human habuli og abo ang dakong bahin sa lalawigan gumikan sa kasarangang kusog nga pagbuto sa Bulkang Kanlaon kagahapon sa buntag, Hulyo 9, 2026.
Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), ang pagbuto nahitabo sa alas 7:33 sa buntag ug nilungtad og mga tulo ka minuto.
Nagmugna kini og itom nga panganod sa abo nga nisaka og duha ngadto sa tulo ka kilometro ibabaw sa baba sa bulkan sa wala pa kini ipadpad paingon sa sidlakang bahin sa Sugbo.
Naniid sab ang Phivolcs og dili kaayo makita nga mga pyroclastic density currents nga nangatagak sa habagatan-sidlakang bakilid sa Kanlaon nga posibleng nibiyahe sulod sa usa ka kilometro gikan sa baba sa bulkan.
Ang kalihukan sa bulkan narekord sa Upper Pantao Observation Station sa Dakbayan sa Canlaon.
Bisan pa sa pagbuto, gipadayon sa Phivolcs ang Alert Level 2, ug gipalig-on ang pagdili pagsulod sa upat ka kilometro nga Permanent Danger Zone.
Gidala sa kusog nga hangin gikan sa sidlakan-amihanan ang panganod sa abo tabok sa kasadpan ug sentral nga bahin sa Sugbo sa wala pa kini niabot sa Metro Cebu nga nakaapekto sa mga komunidad nga kapin sa 100 ka kilometro ang gilay-on gikan sa bulkan.
Matod sa pangulo sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) nga si Dennis Pastor, ang mga lungsod sa kasadpan ug tunga-kasadpang bahin sa Sugbo mao ang naapektuhan.
"Based on reports, Toledo, Balamban, Pinamungajan and Aloguinsan are among the initially affected areas," matod ni Pastor atol sa usa ka briefing sa command center sa PDRRMO.
Dugang ni Pastor nga ang pag-uwan sa abo gikan sa bulkan mahimong magpadayon sulod sa pipila ka adlaw depende sa dagan sa hangin.
Samtang nikatap ang abo sa tibuok isla, 24 ka Local Government Units (LGU's) ang nisuspenso sa face-to-face classes aron panalipdan ang mga estudyante ug mga kawani sa tunghaan.
Ang mga dapit nga naapektuhan naglakip sa Toledo City, Balamban, Talisay City, Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu City, Minglanilla, Pinamungajan, Consolacion, Aloguinsan, Cordova, Liloan, Asturias, City of Naga, Compostela, Carcar City, San Fernando, Santa Fe, Tabuelan, Ronda, Barili, Dumanjug, Argao, ug Pinamungajan.
Sa Dakbayan sa Sugbo, nimando si Mayor Nestor Archival sa pagsuspenso sa mga klase sa tanang publiko ug pribadong tunghaan hangtod sa dugang pahibalo.
Nisuspenso sab sa klase ang Dakbayan sa Lapu-Lapu ug niisa og Blue Alert Status nga nagpahimutang sa mga emergency responders sa pagpangandam.
Gisuspenso sab sa Dakbayan sa Mandaue ang face-to-face classes ug gimanduan ang mga publikong tunghaan nga mobalhin una sa distance learning. Gisuspenso sab sa Consolacion ang mga klase sa tanang level. / CDF, CAV, DPC, ABC, ANV, AYB