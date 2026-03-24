Kano kaging na nga napalgan sulod sa giabangan nga balay

Patay na nga napalgan ang usa ka 39-anyos nga langyaw sulod sa iyang giabangang lawak sa Mirasol Street, Barangay Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo niadtong Lunes sa hapon, Marso 23, 2026.
Giila ang biktima nga si Jacob John Dougherty, usa ka Amerikano nga lumad nga taga Vancouver, Washington.
Nadawat sa Abellana Police Station ang tawag gikan sa mga tanod sa Barangay Capitol Site mga alas 3:00 sa hapon, diin dali silang niresponde sa nahisgutang dapit.
Sa pagsusi sa team leader sa Philippine Red Cross Ambulance nga si Geoseppe G. Nalzaro, patay na ang biktima.
Base sa imbestigasyon, nadiskubrehan ang biktima sa caretaker sa gipuy-an niini.
Tungod kay wala nitubag ang langyaw, nangayo og tabang ang caretaker sa mga tanod aron ablihan ang pultahan sa lawak.
Gipahayag sa kapulisan nga walay nakitang timailhan sa forced entry sa pultahan.
Hapsay sab ang kahimtang sa sulod sa lawak ug walay mga butang nga nawala.
Nasayran nga katapusang nakit-an nga buhi ang langyaw niadtong Marso 20 sa gabii.
Sumala sa mga silingan, nireklamo pa ang biktima sa sakit nga tiyan niadtong
tungora apan nagdumili kini nga dad-on sa tambalanan.
Gidugang sab sa mga nakaila nga tig-inom og ilimnong makahubog ang biktima ug kanunay sab nga manabako.
Dugay na sab nga nag-abang sa maong dapit ang biktima sukad pa niadtong Disyembre 2024.
Nagpaabot ang mga awtoridad sa pakig-alayon sa mga kabanay niini sa Amerika. / JDG