Kano nagbakasyon sud sa prisohan human nagmaoy

Sa prisohan nahuwasan sa iyang kahubog ang American national dihang gidakop tungod sa pagpanagpa, panukmod, ug pagpanghulga sa usa ka babaye sulod sa club sa Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo niadtong Nobiyembre 14, 2026.
Giila ang suspek sa alyas Adam, 38, nga mag-atubang og kasong unjust vexation ug grave threats.
Base sa imbestigasyon sa Mabolo Police, hapit na unta mogawas ang 48-anyos nga biktima kauban ang iyang mga higala sa maong club dihang kalit siyang gisagpa ug gitukmod-tukmod sa suspek.
Wala pa makontento, giingong gibalikas ug gihulga sa suspek ang biktima: “You’re a b*tch! I’m gonna kill you!”
Tungod sa kahadlok, nangayo og police assistance ang babaye’ng biktima nga niresulta sa pagkadakop sa maong langyaw.
Sa gihimo’ng imbestigasyon sa kapulisan, hugtanon nga mihimakak ang suspek sa maong pasangil.
Apan siya niangkon nga wa siya’y nahinumdoman tungod sa grabeng kahubog.
Posible sab nga nasaghiran lang niya ang babaye, apan wala na siya mahibawo kon tinuod ba nga nahimo niya ang maong mga pasangil ilabi na ang pagpanumbag og babaye.
Duha pa lamang ka semana nga dinhi sa Pilipinas ang suspek nga ang tuyo mao ang pagbakasyon.
Niangkon sab siya nga dili na bag-o kaniya ang pagkabilanggo tungod kay nakasinati na siya og susamang kaso sa ilang nasod. / JDG