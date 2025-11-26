Kanselado ang mga Christmas Party

Walay Christmas Party nga himuon sa mga empleyado sa Cebu City Hall, Lapu-Lapu City Hall, ug sa munisipyo sa Lungsod sa Cordova sa Disyembre 2025.
Sa Cebu City, si Mayor Nestor Archival nipasabot nga gipunting ang pundo ug atensiyon sa pagbangon gikan sa Bagyong Tino.
Gitugotan hinuon ang matag departamento nga maghimo og ginagmay, dili bongga nga salu-salo nga gasto sa mga empleyado.
“Wala na tay dako nga Christmas party, pero among gitagaan og freehand ang kada department kon gusto sila mag-small celebration,” matod niya.
Ang bonus sa Pasko padayon pang gi-finalize apan gipaabot nga dili kaayo dako.
Gihatagan og gibug-aton ni Archival ang pag-prioritize sa pagbangon pag-usab sa mga komunidad ug pagtabang sa mga naapektuhan sa bagyo.
Samtang gipahibalo sab ni Lapu-Lapu City Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan nga walay Christmas party ang Lapu-Lapu City Government alang sa mga empleyado karong Disyembre 2025.
Kini tungod sa 6.9 magnitude nga linog ug sa mga bagyong Tino, Uwan, ug Verbena nga niigo sa Cebu.
Nanawagan si Chan alang sa panaghiusa ug pagtutok sa pagsaulog sa pagkatawo ni Hesus samtang nagtabang sa pagbangon ug pagtukod pag-usab.
Kanselado sab ang tinuig nga Inter-Barangay ug Inter-School Christmas Village ug Christmas Lighting competition sa Cordova.
Kini subay sa direktiba sa Malacañang ug Department of Budget and Management (DBM) nga maghimo og kasarangan nga selebrasyon ug ipunting ang savings sa mga naigo sa kalamidad.
Magbutang gihapon og higanteng Christmas tree sa plasa aron mapreserbar ang tradisyon ug paghinumdom sa paglaom.
“Mga taga Cordova, bisan pa man ania ta sa panahon nag sunod-sunod ang mga kata-lagman ug bisan pa man atoa usang temporaryong ihunong ang maong kompetisyon, aduna gihapon kitay umaabot Christmas Tree Lighting nga pagasundan og fireworks display,” ingon ni Mayor Cesar “Didoy” Suan.
Walay grand Christmas party, apan simple nga panagtapok ang himuon.
Usa ka 20-foot Christmas tree ang gitaod sa plasa, nagsimbolo sa panaghiusa ug kalig-on sa mga Cordovanhon.
Lahi sa uban, mopadayon ang Mandaue City sa tinuig nga Christmas lighting ceremony sa Nobiyembre 28, 2025. Bisan pa sa pagkalangay tungod sa bagyong Verbena ug Tino, simple lang ang selebrasyon.
“This Christmas lighting will still push through on November 28. It was slightly delayed because we faced calamities, including two typhoons. But our instruction is simple: we will celebrate the spirit of Christmas,” matod ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano.
Giibanan sab ang gasto sa kalihukan ug mga programa sa siyudad.
“If we can cut the cost, I’m sure it will be lower than last year. Mandaue has many priorities right now, but we also cannot ignore Christmas.”
Gipasabot ni Ouano nga ang pagsaulog sa Pasko usa ka bahin sa kalig-on ug kinaiya sa siyudad.
Walay dako nga Christmas party alang sa mga empleyado, apan maghatag gihapon og ham, longganisa, ug tocino. “There will be no big Christmas party. We will just provide simple food treats. It will definitely cost less than last year,” dugang niya.
Gipahinumdoman sab ni Ouano ang publiko sa tinuod nga kahulogan sa Pasko isip panahon sa paghatag ug pagpasaylo. / CAV, DPC, ABC