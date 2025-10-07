Kantidad sa ticket misaka og maayo

Gumikan sa misteryusong “The Second Decision” post ni LeBron James sa social media sa Martes, Oktubre 7, 2025 (PH time), ang presyo sa tiket sa katapusang duwa sa Los Angeles Lakers sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) ningsulbong og maayo.
Kini gumikan kay ning maong petsaha, Abril 12, 2026, diin kontrahon sa Lakers ang Utah Jazz, gilaumang opisyal nga ianunsyo sa four-time MVP ang iyang pagretiro.
Sa wala pa ang post ni James, 40, ang balor sa labing barato nga tiket ning maong petsa nagkantidad lang og $82.
Apan human sa post ni James, ang kantidad niini ningburot ngadto sa $580. / Gikan sa wires