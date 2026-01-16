Kanto-style crispy fried chicken

○ Mga sagol:
○ Set A: Marinade
1 ka kilo sa chicken leg quarters nga tibuok
2 ka kutsara sa calamansi juice
1 ka kutsara sa fish sauce
1 ka ka kutsarita sa ground black pepper
○ Set B: Poaching Liquid
6 ka tasa sa tubig
1 ka sibuyas bombay gihiwa
4 ka lusok sa gidukdok nga ahos
2 ka bay leaves
Salin sa marinade gikan sa Set A
1 ka putos sa seasoning o bouillon cube
○ Set C: Pangprito ug serving
Mantika pang deep frying
Asin pangbalibod
Banana ketchup Worcestershire sauce, ug hot sauce pang-dipping
○ Unsay buhaton:
○ Set A: Marinate sa manok
1. Hiwai og gagmay ang panit sa manok aron malikayan ang curling.
2. Sa usa ka bowl, saguka ang calamansi juice, fish sauce, ug black pepper.
3. Ipahid ang mixture sa manok ug i-marinate og mga usa ka oras o usa ka gabii alang sa mas lamian nga flavor.
○ Set B: Andama ang poaching liquid
1. Sa usa ka kaldero, pabukali sa tubig ang sibuyas bombay, ahos, bay leaves, seasoning pack, ug nahabilin nga marinade.
2. Pabukala ug ibutang ang manok.
3. Lutoa og mga 12-15 minutos hangtod mohumok ang manok, apan wa madugmok.
4. Hauna ug i-drain ang manok. Ipadalin ang sabaw (maayo kini alang sa sabaw o sauce unya.)
○ Set C: Prituha ang manok
1. Inita ang mantika sa lawom nga kaha sa medium-high nga kainiton. Suwayi og tuslob og kahoy nga kutsara—kon maporma ang buwa, andam na ang mantika.
2. Prituha ang manok by batches aron malikayan nga magsobra ang sulod sa kaha. Lutoa og 4-5 minutos ang matag side hangtod mag golden brown ug kagumkom.
3. I-drain sa rack o paper towels. Balibori og gamay nga asin. Mahimo kining butangan og potato fries nga iuban sa pag-serve.