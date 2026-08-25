Kapin 100 SMEs sa Iloilo gipalig-on sa digital nga pamaagi sa negosyo

Kapin sa 100 ka representante sa small and medium enterprises (SMEs) sa Iloilo City ang nitambong sa SME Day Iloilo, usa ka kalihukan nga nagtutok sa papel sa teknolohiya sa pagdumala, pagpalig-on, ug pagpadayon sa ilang mga negosyo.
Ang kalihukan nga giorganisar sa PLDT Enterprise, nitigom sa ang mga negosyante aron makapaambit og kahibalo, kasinatian, ug mga pamaagi sa pag-atubang sa mga hagit nga dala sa paspas nga pag-uswag sa teknolohiya ug pagbag-o sa palibot sa negosyo.
Lakip sa mga gihisgutan ang paggamit sa 5G, kasaligan nga koneksyon sa internet, data centers, cybersecurity, ug nagkalainlaing digital applications.
Gipasabot nga kini nga mga teknolohiya mahimong makatabang sa pagpalambo sa operasyon, pagpanalipod sa datos, pagpadali sa serbisyo, ug pagpadayon sa negosyo bisan pa sa mga pagbag-o sa kahimtang sa merkado.
Matod ni Atty. Fydah Marie Sabandoh Del Rosario, head sa Data Assessment and System Management Office sa Iloilo City Government, importante ang papel sa SMEs sa ekonomiya sa siyudad.
Dako, matod niya, ang ilang kontribusyon sa paghatag og trabaho, pagsuporta sa mga pamilya ug pagpalihok sa lokal nga ekonomiya.
Samtang nagpadayon ang pagtubo sa Iloilo isip sentro sa negosyo ug inobasyon, gipasabot ni Del Rosario nga kinahanglan maandam sab ang mga negosyante sa mga bag-ong oportunidad nga dala sa teknolohiya.
Lakip niini ang pagpalapad sa merkado, pagpauswag sa serbisyo, ug paggamit sa datos alang sa mas tukmang pagdesisyon.
Gipaambit sab ni Atty. Fritzie Gayle Diez-Treñas, director for finance, administration and corporate affairs sa JD Bakery Café, ang kasinatian sa ilang kompanya sa paggamit sa digital nga mga pamaagi aron mapadali ang pipila ka operasyon.
Matod niya, ang digital transformation dili lamang kausaban sa naandan nga pamaagi sa pagnegosyo.
Usa sab kini ka oportunidad aron mahimong mas episyente ang operasyon, mas maayong makahimo og desisyon, ug mas maandam ang negosyo sa umaabot.
Nahimo sab nga higayon ang kalihukan alang sa mga partisipante nga makapaminaw sa mga diskusyon, makapangutana sa mga eksperto, ug makapaambit sa ilang kaugalingong kasinatian sa pag-atubang sa digital nga kausaban. / PR