Kapin 11K ka polis, ipakatap alang sa Trillion Peso March

Kapin sa 11,000 ka mga polis ang gikatakdang ipakatap aron maghatag og seguridad alang sa umaabot nga Trillion Peso March Part 3 ug uban pang mga kalihokan, aron masiguro ang kaluwasan sa mga partisipante ug sa publiko, sumala sa Philippine National Police (PNP) niadtong Dominggo, Pebrero 15, 2026.
Sa usa ka pamahayag, gipasiugdahan ni PNP Chief Gen. Jose Melencio Nartatez Jr. ang kamahinungdanon sa koordinasyon ug pagpangandam samtang gipahugtan sa PNP ang ilang kaandam alang sa dagkong pundok sa katawhan.
Ang maong mga tapok maglakip sa mga prayer rally ug indignation rally karong Pebrero 22 ug 25, diin gipaabot nga moabot sa 50,000 ka mga partisipante ang mosalmot.
“Tungkulin natin na tiyaking ang bawat Pilipino ay may kalayaang magpahayag at magtipon nang mapayapa—nang ligtas at walang takot. We are committed to proactive, visible, and responsive policing during these events. Safety ang top priority natin, kaya pakikiusap namin sa lahat na makipagtulungan sa kapulisan,” matod ni Nartatez.
Aron mapalig-on pa ang koordinasyon, ang PNP magpahigayon og coordination conference karong umaabot nga semana, dungan sa pagproseso sa mga permit ug pag-pinalisar sa mga operational plan uban sa mga organizer sa maong event.
“We urge participants and the public to follow safety protocols and guidelines. Ligtas at maayos na event ang layunin natin, habang inaalala natin ang legacy ng People Power,” dugang pa niya.
Isip kabahin sa Enhanced Managing Police Operations (EMPO) ubos sa PNP Focused Agenda, ang pagpakatap sa mga personahe ibase sa lig-on nga coverage sa matag distrito, nga pangulohan sa Quezon City Police District, Manila Police District, Southern Police District, Northern Police District ug Eastern Police District.
Kini nga mga pwersa madugangan usab sa mga personahe gikan sa Regional Headquarters, Regional Intelligence Division, Regional Mobile Force Battalion, ug Special Action Force.
Gawas niini, i-mobilisar usab ang mga support units sama sa Regional Communications and Electronics Unit, Regional Highway Patrol Unit, Regional Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit, ug Regional Medical and Dental Unit. / PNA