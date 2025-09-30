Kapin 150K ka bata nakapahimulos sa feeding program sa Central Visayas

Nagpadayon sa pagpatuman ang DSWD Field Office 7–Central Visayas sa Supplementary Feeding Program (SFP) kauban ang 131 ka local government units (LGUs) sa rehiyon, lakip na ang mga probinsiya sa Negros Oriental ug Siquijor ubos sa Negros Island Region.
Ang SFP naghatag og P25 kada bata matag adlaw, sulod sa 120 ka adlaw sa feeding sa mga child development centers (CDC) o mas nailhan nga daycare centers.
Sa pagkakaron, kapin 150,637 ka mga bata sa mga probinsiya sa Cebu, Bohol, Negros Oriental, ug Siquijor ang nakapahimulos sa programa.
Matod ni Regional Director Shalaine Marie S. Lucero nga ang LGU karon nagdumala sa ikaduhang bahin sa proseso sa pagpamalit human ma-download ang pundo.
Sa 120 ka adlaw nga implementasyon, ang DSWD maoy nagdumala sa unang 60 ka adlaw, samtang ang LGUs maoy nagdala sa nahabilin nga 60 ka adlaw.
Moabot sa 121 ka LGUs ang nigamit na sa fund transfer scheme, samtang siyam ka LGUs gihapon ang nagasalig lamang sa DSWD-managed procurement.
Ang Liloan sa Cebu maoy nag-inusara nga LGU sa rehiyon nga hingpit nga nagdumala sa procurement sa tanang 120 ka adlaw nga feeding.
Ang Supplementary Feeding Program (SFP) adunay pundo P206 milyunes itugyan ngadto sa mga implementing LGU pinaagi sa fund transfer, samtang ang DSWD maoy magdumala sa nahibilin nga P245 milyunes.
Ang pundo naglakip sa pagpalit og raw materials alang sa pagkaon sa daycare centers, lakip na ang init nga pagkaon nga gipreparar sa daycare workers uban ang suporta sa mga ginikanan ug gatas gikan sa mga accredited supplier.
Gi-emphasize ni Director Lucero nga ang fund transfer arrangement nagpalig-on sa lokal nga implementasyon.
Iyang gidugang nga ang DSWD-SFP staff maka-focus sa pag-monitor sa resulta sa programa, ilabi na ang pagpauswag sa nutrisyon sa mga bata ug sa paghatag og capacity-building initiatives alang sa child development workers aron maseguro ang epektibo nga serbisyo.
“We always reiterate that this scheme benefits both parties; the DSWD funds the program, and LGUs serve hot meals and milk directly to their constituents. This allows DSWD to ensure close monitoring of children’s nutritional progress and the overall impact of the program,” matod ni Lucero. / PR