Kapin 1.9K tourism workers sa Amihanang Sugbo nakadawat og ECT cash assistance

Nakadawat og cash assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang mga trabahante sa sektor sa turismo sa Amihanang Sugbo nga naapektuhan sa magnitude-6.9 nga linog.
Gipahigayon ang distribusyon sa Emergency Cash Transfer (ECT) sa Bogo City Sports Complex diin ang mga personnel sa DSWD 7 naghatod sa ayuda ngadto sa mga tourism worker nga kasamtangang naglisod tungod sa pagkahunong sa ilang panginabuhian human sa katalagman.
Ang ECT payout nga giimplementar uban ang Department of Tourism (DOT), nagtumong sa pagtabang sa mga trabahante nga nangawad-xan og kita ug aron mapagaan ang pinansyal nilang kahimtang.
Matod ni DSWD 7 Regional Director Shalaine Marie Lucero, ang sektor sa turismo maoy usa sa labing grabeng naapektuhan sa linog ug angay hatagan og suporta.
“It is important to emphasize that workers in the tourism industry across Northern Cebu have been among the hardest hit by the earthquake,” matod ni RD Lucero.
“This emergency cash assistance offers them a vital boost, a firm first step toward rebuilding their livelihoods, restoring hope, and helping our communities rise together from this disaster,” dugang niya.
Gihatagan ang matag benepisyaryo og P10,125 diin 1,974 ka indibidwal ang nakadawat sa ayuda nga adunay total disbursed cash nga P18,164,250.
Ang mga nakadawat naggikan sa pito ka munisipalidad ug usa ka dakbayan nga naglakip sa San Remigio (439), Medellin (381), Daanbantayan (393), Santa Fe (97), Bantayan (83), Tabuelan (19), Borbon (26), ug Bogo City (356).
Padayon ang koordinasyon tali sa DSWD ug DOT aron maseguro nga mahatagan og hustong suporta ang sektor sa turismo samtang naghinayhinay kining nibangon pag-usab gikan sa epekto sa linog. / PR