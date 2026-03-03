Kapin 20 ka ahensiya naghiusa sa RIAC alang sa kalig-on sa komunidad

Kapin sa 20 ka nasudnong ahensiya sa gobiyerno ug mga kaabag nga civil society organizations ang nitambong sa unang hiniusang Regional Inter-Agency Committee (RIAC) meeting niadtong Pebrero 20, 2026, aron palig-unon ang whole-of-government approach sa pagpatuman sa “Panahon ng Pagkilos: Philippine Community Resilience Project (PCRP)” ug pagpalambo sa suporta alang sa pamilyang Pilipino.
Ang tulo ka oras nga miting gipangulohan ni Department of Social Welfare and Development (DSWD)Field Office 7 Director Shalaine Marie S. Lucero, CESO III, nga naghatag og higayon sa mga ahensiya sa paghan-ay sa ilang mga mandato, paglikay sa pagdoble sa serbisyo, ug paghiusa sa mga interbensyon sa disaster preparedness, climate resilience, ug social protection.
Lakip sa mga rehiyonal nga opisina nga nitambong mao ang Department of Economy, Planning, and Development; National Anti-Poverty Commission; National Commission on Indigenous Peoples; Department of Agriculture; Office of Civil Defense; Department of Agrarian Reform; Department of Education; Department of Health; National Housing Authority; ug Department of Trade and Industry.
Sumala sa DSWD, ang PCRP usa ka programa sa gobiyerno nga nagtinguha sa pagpalig-on sa kapasidad sa komunidad sa participatory resilience planning ug pagdugang sa access sa mga investment nga makapalig-on sa mga lugar nga delikado sa kalamidad.
Giklaro sab nga ubos sa World Bank loan framework, importante ang pagtukod sa RIAC aron maseguro ang epektibong koordinasyon tali sa mga ahensiya, pagsunod sa governance compliance, ug paghiusa sa mga programa alang sa malampusong implementasyon sa proyekto sa rehiyon.
Atol sa miting, gipamatud-an sa mga partisipante ang ilang komitment sa convergence pinaagi sa pag-integrate sa infrastructure support, livelihood programs, social protection services, environmental management, ug disaster risk reduction initiatives.
Nagkauyon sab ang RIAC nga magpadayon sa regular nga coordination meetings aron masubay ang progreso, masulbad ang mga isyu sa implementasyon, ug mapalig-on ang inter-agency accountability.
Gipresentar ni Deputy Regional Program Manager Engr. Helen C. Ybañez sa Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan – Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services (Kalahi-CIDSS) 7 ang sulod sa joint memorandum of agreement nga pagasudlan sa DSWD uban sa mga partner agencies. Nitambong sab si Atty. Ron Stevend Maylon, legal counsel sa ahensiya.
Usa sa mga nasabutan mao ang pagparehistro sa tanang boluntaryo ubos sa PhilHealth Yakap Program, klarong pagbutang sa designation sa mga acting heads sa joint MOA, ug pagtudlo sa matag ahensiya og regional focal person nga motambong sa tanang kalihukan ug mohatag og teknikal nga tabang.
Uban sa mas klarong mandato ug lig-on nga mga kasabutan, gipaabot nga ang rollout sa PCRP sa Central Visayas molabang na sa plano ug mapatuman pinaagi sa koordinadong aksiyon sa komunidad, diin ang kalig-on dili lang estoryahan kondili matukod pinaagi sa paningkamot sa tanan. / PR