Kapin 20 ka mga biktima nga homebuyers, midangop sa NBI

Kapin sa 20 ka mga nakapalit og balay ang nangayo og tabang sa National Bureau of Investigation (NBI) batok sa Tumabini Real Estate Corporation.
Gipasanginlan nila ang developer ug ang mga opisyal niini og syndicated estafa, ilegal nga pagpamaligya, ug pag-isyu og mga tseke nga walay pundo may kalabutan sa wala mahuman nga preselling housing projects sa Metro Cebu.
Matod sa mga complainant, nagsugod sila sa pakigtransaksyon sa Tumabini niadto pang 2019 human nag-anunsyo ang kompanya og mga preselling townhouse sa Carcar City, Consolacion, ug pipila ka bahin sa Cebu City. Nisaad ang kompanya nga i-turn over ang mga balay human sa lima ka tuig nga pagbayad og equity.
Apan pipila ka mga pumapalit ang nitug-an sa mga tigbalita nga human sa pipila ka tuig nga binulan nga pagbayad nga mokabat og P300,000 hangtod P400,000 matag tawo—wala gihapon ma-turnover ang ilang mga balay ug wala sad sila mahatagi og full refund.
Gipasabot ni Natasha Marie Bello, usa sa mga complainant, nga ulahi na nila nadiskobrehan nga ang Tumabini wala diay License to Sell (LTS) nga giisyu sa Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) para sa maong mga proyekto.
Ubos sa Presidential Decree 957, gidid-an ang mga developer sa pagbaligya og mga lote sa subdivision o unit sa condominium kon wala pa sila’y makuha nga LTS.
Kini nga balaod gihimo aron maprotektahan ang mga pumapalit batok sa mga pagpangilad o dinalidali nga pagpamaligya. / EHP