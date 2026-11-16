Kapin 200 ka nagprotesta atol sa pagbukas sa Asean, gidakop

Kapin sa 200 ka mga indibidwal ang gidakop atol sa mga protesta nga gipahigayon sa Metro Manila niadtong Dominggo, Nobiyembre 15, 2026, dungan sa pagbukas sa ika-49 nga Association of Southeast Asian Nations (Asean) Summit.
Sa usa ka pamahayag, ang National Capital Region Police Office (NCRPO) niingon nga walo ka indibidwal ang gidakop human nitumaw ang tensiyon dihang nagtapok ang mga raliyesta sa Liwasang Bonifacio sa Manila ug nisulay sa pagmartsa padulong sa Philippine International Convention Center (PICC) sa Pasay City, usa sa mga lugar diin gipahigayon ang summit.
Singkuwenta ka mga polis ang naangol atol sa komprontasyon uban sa mga nagprotesta sa maong lugar, matod sa NCRPO.
Sa laing insidente, kapin sa 200 ka mga indibidwal ang gidakop atol sa usa ka demonstrasyon sa Sucat People’s Park sa Muntinlupa City, niadtong Nobiyembre 15 usab.
Tulo pa ka mga indibidwal ang gidakop niadtong Nobiyembre 13 atol sa usa ka protesta batok sa inisyatiba nga “Pax Silica” nga gipangulohan sa US, atubangan sa University of Makati sa Bonifacio Global City, Taguig City.
Matod sa NCRPO, ang mga pagdakop nahitabo tungod sa giingong pagdumili sa mga nagprotesta nga mobiya sa malinawong paagi, pagbabag sa agianan, paggubot sa kahusay sa publiko, ug pagsupak sa mga mando sa kapulisan.
Gihisgutan sab niini ang kawalay mga permiso alang sa maong mga demonstrasyon. /TPM/SunStar Philippines