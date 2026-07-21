Kapin 25K ka benepisyaryo sa CV maka-redeem na sa food packages

Mahimo na nga maka-redeem sa ilang binulan nga food packages ang mga benepisyaryo sa Walang Gutom Program sa Central Visayas sugod Hulyo 20 hangtod Agusto 10, 2026, pinaagi sa mga retailer nga akreditado sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).
Gipahibalo sa DSWD Field Office 7 nga sa maong food redemption period, gilauman nga mokabat sa 25,525 ka benepisyaryo ang makakuha sa ilang food credits sa tibuok rehiyon. Niini, 21,214 ang gikan sa Sugbo samtang 4,311 ang gikan sa Bohol.
Ang mga benepisyaryo nga cardholder sa Rural Bank of Guinubatan, Inc. (RBGI) ug Universal Storefront Services Corporation (USSC) ang mahimong makakuha sa ilang food packages.
Kinahanglan lamang silang mopresentar sa ilang electronic benefit transfer (EBT) card ug usa ka balidong identification card (ID) aron mapamatud-an ang ilang identidad sa redemption site.
Apan, giingon sa DSWD nga ang kwalipikado lamang alang sa maong redemption period mao ang mga benepisyaryo ubos sa Listahanan 3 o National Household Targeting System for Poverty Reduction (NHTS-PR).
Samtang, temporaryong gipahunong ang redemption alang sa mga panimalay nga nahilakip sa Community-Based Monitoring System (CBMS).
Gitambagan sab sa DSWD ang mga benepisyaryo nga mokonsulta sa ilang Community Engagement Coordinators (CECs), field staff, mga opisyal sa barangay, o sa ilang municipal o city local government units (LGUs) aron mahibal-an ang eksaktong iskedyul sa redemption, lugar sa pagkuha sa food package, ug listahan sa mga kwalipikadong benepisyaryo.
Kon dili personal nga maka-redeem ang cardholder sa gitakdang petsa, mahimo siyang moawtorisar og laing miyembro sa panimalay aron mopuli sa pagkuha sa food package, basta dili kini menor de edad.
Kinahanglan nga ang awtorisadong representante magdala og authorization letter nga pirmado sa cardholder uban sa gikinahanglang mga identification documents.
Gidasig sa DSWD 7 ang mga benepisyaryo sa pagsunod sa tanang giya ug pamaagi aron maseguro ang hapsay ug episyenteng paghatag sa serbisyo.
Kabahin kini sa Hapsay o Harmonized Actions and Processes for Swift, Accountable Yield nga inisyatiba sa ahensiya nga nagtumong sa mas paspas, mas responsible, ug mas inklusibong paghatag og serbisyo publiko.
Sa pagkakaron, ang Walang Gutom Program gipatuman sa 89 ka lokal nga kagamhanan sa Central Visayas, diin 53 niini anaa sa Sugbo ug 36 sa Bohol.
Sa Sugbo, lakip sa mga adunay iskedyul sa food redemption ang mga lungsod sa Alcantara, Alcoy, Alegria, Aloguinsan, Argao, Asturias, Badian, Balamban, Bantayan, Barili, Boljoon, Borbon, Carmen, Catmon, Compostela, Consolacion, Cordova, Daanbantayan, Dalaguete, Dumanjug, Ginatilan, Liloan, Madridejos, Malabuyoc, Medellin, Minglanilla, Moalboal, Oslob, Pilar, Pinamungajan, Poro, Ronda, Samboan, San Fernando, San Francisco, San Remigio, Santa Fe, Santander, Sibonga, Sogod, Tabogon, Tabuelan, Tuburan ug Tudela, lakip usab ang mga siyudad sa Bogo, Carcar, Cebu, Danao, Lapu-Lapu, Mandaue, Naga, Talisay ug Toledo.
Sa Bohol, ang mga lungsod ug siyudad nga adunay iskedyul sa food redemption mao ang Albuquerque, Alicia, Baclayon, Batuan, Bien Unido, Bilar, Buenavista, Calape, Candijay, Carmen, Catigbian, Clarin, Cortes, Danao, Dauis, Duero, Getafe, Guindulman, Inabanga, Jagna, Laya, Loon, Mabini, Maribojoc, Panglao, Pilar, Pres. Carlos P. Garcia, Sagbayan, San Miguel, Sevilla, Talibon, Trinidad, Tubigon, Ubay, ug ang Dakbayan sa Tagbilaran.
Giahwag sa DSWD 7 ang tanang kwalipikadong benepisyaryo nga mosunod sa gitakdang iskedyul ug mga pamaagi sa redemption aron maseguro ang hapsay nga paghatag sa food assistance ubos sa Walang Gutom Program sa tibuok Central Visayas. / PR