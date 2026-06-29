Kapin 260 day care teachers sa Cebu City gibansay sa Montessori education

Kapin sa 260 ka day care teachers ug supervisors sa Cebu City ang nakadawat og espesyal nga pagbansay sa Montessori education isip kabahin sa paningkamot sa Cebu City Government ug Cebu Paradise Montessori School (CPMS) sa pagpalig-on sa Early Childhood Care and Development (ECCD) program sa dakbayan.
Ang inisyatiba nagtumong sa pagpalig-on sa kalidad sa pagtudlo sa mga gagmay nga bata pinaagi sa padayon nga propesyonal nga pagpalambo sa mga magtutudlo.
Ang pagbansay nakasentro sa Montessori principles nga naghatag og gibug-aton sa child-centered ug experiential learning aron mapalig-on ang pundasyon sa pagkat-on sa mga bata.
Atol sa recognition ceremony, gipasiugda ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang importansya sa padayon nga pagkat-on sa mga magtutudlo.
Gihisgutan niya ang konsepto sa Kaizen o padayon nga pag-uswag nga maoy nakatabang sa paglambo sa Toyota pinaagi sa gagmay apan epektibong mga kausaban.
“As teachers, you need to continue to improve in what you’re doing,” pulong ni Archival ngadto sa mga partisipante. “You need to continue to evolve and find ways to improve how you teach.”
Giawhag sab niya ang mga magtutudlo nga modawat sa mga kabag-uhan ug mangita kanunay og mas maayong paagi sa pag-alagad sa mga bata.
Matod ni Cebu City Education Consultant Joy Young, nagsugod pa niadtong 2008 ang professional development program alang sa ECCD teachers apan naputol kini tungod sa pagbag-o sa liderato sa siyudad.
“The training did not continue due to changes in city leadership. Under the current leadership, the 10-day training is revived,” sumala ni Young.
Dugang pa niya nga kini ang unang Montessori training nga gihimo alang sa ECCD teachers sa Cebu City ug usa ka dakong lakang sa paglig-on sa early childhood education.
Gidayeg sab ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang dugay na nga dedikasyon ni Young sa pagpasiugda sa kalidad sa edukasyon.
Gibahin sa duha ka hugna ang pagbansay. Ang unang batch adunay 60 ka cluster heads, supervisors ug teachers nga kaniadto nakatambong na og Montessori trainings.
Ilang nahuman ang 10 ka adlaw nga Montessori Mentorship Training Program gikan Mayo 18 hangtod 30, 2026.
Ang ikaduhang batch nga adunay 203 ka ECCD teachers nga bag-o pa sa Montessori education nitambong sa Basic Montessori Training Program gikan Hunyo 1 hangtod 13 aron makat-on sa pundasyon sa Montessori teaching ug child-centered methodologies.
Alang kang CPMS President ug Founder Marivic Bathan, ang panagtambayayong tali sa pribadong sektor ug lokal nga panggamhanan usa ka mahinungdanong lakang sa pagpalambo sa edukasyon sa mga bata.
“This is very historic,” pulong ni Bathan. “We cannot readily find people in government who are so aligned with family and children. It is very fortunate for us that the city leadership understands that the window of opportunity to develop children is really during the first six years of life.”
Matod pa niya, ang kolaborasyon nga nagsugod niadtong 2008 nahimong mas organisado karon pinaagi sa mentorship ug evaluation.
“This is how public-private partnerships should work,” dugang niya. “Each brings something essential, and together we ensure that investment in education truly benefits children.”
Gipasalamatan sab ni Bathan si Cebu City ECCD Program Head Martha Ricablanca sa iyang pagpangulo sa upat ka semana nga training.
Gilakip sab sa programa ang play therapy, non-violent communication, mental well-being, healthy living, environmental awareness ug organic gardening, lakip ang paghimo sa instructional materials.
“The focus is really preparing the adult,” sigon ni Bathan. “We wanted transformation to start from within the teachers themselves.”
Human sa pagbansay, gilauman nga mapadayon ang mentorship program aron mapalig-on pa ang Montessori education sa tanang ECCD centers ug mas mapalig-on ang kalidad sa pagkat-on sa mga batang nagtungha sa day care centers sa Dakbayan sa Sugbo. / PR