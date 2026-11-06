Kapin 268K ka tinun-an sa Sugbo, nakadawat og libreng school supplies

Moabot sa 268,438 ka mga tinun-an sa pampublikong tunghaan sa elementary lukop Lalawigan sa Sugbo ang nakadawat na og libreng mga school supply gikan sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo alang sa kasamtangang School Year 2026–2027.
Base sa datos niadtong Oktubre, ang maong mga suplay giapudapod ngadto sa mga tinun-an sa Kindergarten hangtod sa Grade 6.
Usa kini sa mga dagkong lakang sa kagamhanan aron mahatagan og kagaan ang mga ginikanan sa gastohanan sa pagtungha sa mga bata.
Ang maong distribusyon naglakip sa pito ka mga school district sa probinsiya ug sa pito ka divisions sa siyudad sa Talisay, Naga, Carcar, Toledo, Mandaue, Danao ug Bogo.
Si Cebu Governor Pamela Baricuatro, isip chairman sa Provincial School Board, nigahin og kinatibuk-an’g P1.7 bilyunes alang sa edukasyon karong tuiga.
Gikan sa maong pundo gigahin sab ang P270 milyunes alang sa pagpamalit og mga school supply.
Tumong niini nga sulbaron ang nag-unang suliran sa panginahanglanon sa mga tinun-an sama sa notebook, papel ug lapis.
Gitinguha sa maong programa nga gawas sa paghatag og supplies, makatabang sab kini sa pagpakunhod sa gidaghanon sa mga "drop-out" o mga estudyante nga moundang sa pag-eskwela tungod sa kalisod ug kakuwang sa suporta sa pagtungha. / ANV