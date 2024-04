Kapin 2K ka Muslim sa Plaza Independencia, nag-ampo

Gawas sa mga Muslim nga nagsaulog sa mga mosque sa dakbayan sa Sugbo atol sa Eid’l Fitr o pagtapos sa usa ka buwan nga balaang pagpuasa o Ramadan sa Miyerkules, Abril 10, 2024, kapin usab sa duha ka libo ka Muslims ang nanagtapok sa Plaza Indepencia.

Mao kini ang gibutyag sa Sugboanong Muslim nga lider nga si Ijodin Saripada Mamacol ngadto sa sa SunStar Cebu.

Matod ni Mamacol, ang ilang kalihukan sa Plaza Indepencia susama sa usa ka dakong piyesta nga panagtapok nga dunay gipanghatag nga libreng pagkaon ug ubang mga kalihukan subay sa pagtuo nga Islam.

Si Mamacol nagkanayon nga nag-una sa ilang pag-ampo mao ang pagpatunhay sa kalinaw sa mga nasod nga naapektuhan sa gubat ug panagbangi ilabi na Middle East.

“Peace and order. Let us really include in our prayers that all conflicts in world will be resolved, especially in parts of the world where there’s war,” matod niya.

Samtang, padayon silang nanghinaut nga matuman na ang ilang pangandoy nga makabaton og grand mosque sa Sugbo.

Ang pagsaulog sa Eid’l Fitr, nagtimaan sa pagtapos sa Ramadan sa Islam, diin ang mga Muslim nag-ampo, nagpakita sa mga pagtulon-an sa Quran, ug nagpuasa sulod sa 30 ka adlaw.

Ang puasa, usa sa lima ka haligi sa tinuhoang Islam, nagsimbolo sa usa ka espirituhanong pakigbisog batok sa mga tinguha samtang nagpalig-on sa mga bugkos.

Ang ubang mga haligi nga Islam mao ang deklarasyon sa pagtuo, adlaw-adlaw nga pag-ampo, paghatag og limos, ug pilgrimage.

Gisubli ni Mamacol nga ang mga gubat, labi na ang panagbangi sa Israel-Gaza, kinahanglan nga mahunong tungod kay kini makaapekto sa mga Pilipino, Palestinian, ug mga inosenteng sibilyan.

Niadtong Oktubre 2023, ang SunStar Cebu nitaho nga ang Overseas Workers Welfare Administration niingon nga adunay 588 ka mga overseas Filipino workers gikan sa Central Visayas nga nagtrabaho sa Israel, kasagaran isip mga caregiver.

MGA BATAN-ON

Ang grade 11 student nga si Jasmin Lacoto nipaambit sa SunStar Cebu sa iyang mga kasinatian sa pag-apil sa usa ka buwan nga Ramadan.

Ang 18-anyos nga Muslim, kinsa nagsaulog sa Eid’l Fitr uban sa iyang pamilya, niingon nga iyang naobserbahan nga ang ubang mga batan-on wala na magseryuso sa pagpuasa.

“For me, it is really important, to join [as youth] fasting in Ramadan since it profess love to our God and shows commitment to our religion,” matod niya.

Matod ni Mamacol nga dili mominus 2,500 ka mga Muslim ang ningduyog sa selebrasyon, lakip na ang mga lokal, indibidwal gikan sa ubang bahin sa Pilipinas, ug bisan ang mga langyaw nga nanimuyo sa Sugbo alang sa pagtuon ug trabaho.

Sa miaging tuig, ilang gibana-bana nga 2,000 lang ka mga Muslim ang ningsalmot sa maong kalihukan.

Dugang pa niya nga gawas sa selebrasyon sa Plaza Independencia, labing minos 13 ka mga masjid ug mosque sa Sugbo ang nag-organisar usab og kaugalingong mga selebrasyon.

GRAND MOSQUE

Matod ni Mamacol nga padayon silang nangandoy nga makabaton og kaugalingong grand mosque, nga makita nga makapadako sa ilang pagtuo sa Islam.

Giila niya nga taas pa kini nga proseso, apan nangayo siya og suporta gikan sa City Government sa pag-angkon sa yuta alang sa relihiyusong imprastraktura.

Atol sa pagsaulog sa Eid’l Adha niadtong Hunyo 2023, si Mamacol niingon nga sa mga dagkong siyudad sa nasod, ang Sugbo ra ang walay kaugalingong grand mosque.

Sa samang buwan, gipangutana sa SunStar Cebu si Mayor Michael Rama kon motabang ba siya sa pagpatukod og grand mosque, mas gusto niya nga didto na kini tukoron sa South Road Properties (SRP).

Matod ni Mamacol nga padayon pa silang nakig-estorya sa City Government bahin niini.

Kaniadto, niingon na siya nga bahin sa pundo alang sa paghimo sa grand mosque, nagpaabot siya og dakong tabang gikan sa ubang mga nasod nga Islam.

Sa pagkakaron, ang dakbayan sa Sugbo maoy pinuy-anan sa mga 9,000 ka Muslim, gikan sa gibana-bana nga 6,000 sa miaging tuig atol sa pagsaulog sa Eid’l Adha. / KJF