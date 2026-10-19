Kapin 3 mil ka polis ipakatap tibuok Central Visayas atol sa Kalagkalag

Andam na ang kapulisan sa Central Visayas sa paghatag sa seguridad sa adlaw sa mga Santos ug Kalag sa Nobiyembre 1 ug 2, 2026.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Rolan Aliser, spokesperson sa Police Regional Office (PRO) 7, nga moabot sa 3,255 ka mga police personnel ang gitakdang ipakatap sa 356 ka sementeryo sa tibuok rehiyon.
Kini naglangkob sa kapulisan, mga personnel sa Armadong Kusog sa Pilipinas, Bureau of Fire, Local Disaster Risk Reduction and Management Office ug ubang force multipliers sama sa barangay tanod.
Base sa ilang datos nga sa 356 ka sam-ang sa Central Visayas 82 niini pribado og 272 ang publiko nga sementeryo ug 12 ang columbarium.
Niadtong Biyernes, Oktubre 16, 2026, ang PRO 7 nihimo na sa ilang security briefing ug nahan-ay na nila ang paglatag sa security sa mga tawo nga moduaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga nitaliwan na.
“Ang kapulisan sa PRO 7 sa kinatibuk-an andam na para sa pagselebrar sa kalagkalag, gani naka-conduct na man ta og mga security briefing or meeting para sa deployment sa atong mga personnel,” matod ni Aliser.
Gidugang ni Aliser nga sa Oktubre 31, 2026, pa lang isaka na sa PRO 7 ang ilang alert status gikan sa normal ngadto sa full alert subay sa pagsugod na sa pagbisita sa mga tawo sa nagkadaiyang sam-ang.
Gawas sa mga sam-ang, mopakatap sab ang kapulisan og mga personnel sa mga pantalan, terminal ug mga dapit nga dagsaon sa mga tawo nga mouli sa ilang tagsa-tagsa ka probinsiya. / AYB