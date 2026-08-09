Kapin 30 ka babayeng tigbalita gibansay sa kaluwasan, pagpanalipod sa kaugalingon

Kapin sa 30 ka babayeng journalist sa Sugbo ang nakadawat og praktikal nga kahibalo sa kaluwasan, disaster preparedness, self-defense, ug pag-atiman sa mental health atol sa usa ka workshop nga nagtutok sa mga hagit nga giatubang sa mga babayeng nagtrabaho sa media.
Gipahigayon ang kalihukan ubos sa Presidential Task Force on Media Security (PTFOMS), uban sa European Union, International Media Support (IMS), PLDT ug Smart, aron mapalig-on ang kaandam ug proteksiyon sa mga babayeng journalist batok sa lainlaing risgo sa ilang trabaho.
Lakip sa mga gihisgutan sa workshop ang gender-based harassment, online abuse, safety threats, ug uban pang risgo nga mahimong atubangon sa mga journalist sa pag-report sa mga panghitabo sa komunidad.
Nahimo sab kining higayon alang sa mga partisipante nga ipaambit ang ilang kaugalingong kasinatian ug mga kabalaka nga ilang nasinati sa pagtrabaho isip mga babayeng journalist.
Atol sa kalihukan, gipresentar sab sa PTFOMS ang mga programa ug mekanismo nga anaa alang sa pagpanalipod ug pagtabang sa mga journalist, ilabi na sa mga babaye nga mahimong ma-expose sa hulga ug pagpanghasi tungod sa ilang trabaho.
Lakip sa mga sesyon ang disaster preparedness, basic self-defense, ug mga pamaagi sa pag- atubang sa stress ug pagmintinar sa mental health ug resilience, ilabina sa high-pressure nga kahimtang sa trabaho.
Matod ni PTFOMS Executive Director Usec. Jose Torres Jr., importante ang suporta sa nagkadaiyang sektor sa katilingban aron mapalambo ang press freedom, human rights ug freedom of expression, lakip na ang seguridad ug kaayohan sa mga babayeng journalist.
Samtang, gipasiugda sab sa mga organizer ang panginahanglan nga mapalig-on ang gender- responsive nga mga mekanismo aron maseguro ang hustong proteksiyon sa mga babayeng nagtrabaho sa media, ilabi na sa pag-atubang sa mga hulga online ug sa field.
Ang maong kalihukan gilambigit sab sa United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), partikular sa Goal 3: Good Health and Well-being, Goal 5: Gender Equality, ug Goal 11: Sustainable Cities and Communities.
Gilauman nga ang dugang nga kahibalo sa kaluwasan ug resilience makatabang sa mga babayeng journalist sa mas luwas nga pagpadayon sa ilang trabaho nga importante sa paghatod og tukma ug kasaligan nga impormasyon ngadto sa publiko. / PR