Kapin 300 ka magtutuo mitambong sa ika-36 nga anibersaryo sa AIMCJC

Loriemae A. Hugo / Nagsuwat
Marvin G. Quilaquil / Hulagway
Kapin 300 ka mga magtutuo ang niduyog sa ika-36 nga church anniversary sa Apostolic Independent Ministries of the Church of Jesus Inc. (AIMCJC) niadtong Hulyo 26, 2026 sa Labogon National High School gymnasium.
Matod ni Virgilio Andrade, ang presidente sa Men’s Department sa maong simbahan, ang katuyoan sa selebrasyon mao ang pagpasalamat sa Dios tungod sa iyang paggiya, mga panalangin, ug pagkamatinud-anon sa tibuok panahon sa ministeryo sa simbahan.
“Gikinahanglan gyud nga di ta mahikalimot sa pagpasalamat tungod sa tanang kamaayo sa Dios sa matag usa ka kinabuhi nato ug paghimumdom usab sa pagkatukod sa simbahan maingon man sa mga mahinungdanong panghitabo kay dili gyud lalim ang pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, mga pagsuway nga among nalabangan tungod kanunay ang Dios nag-uban kanamo”, dugang ni Andrade.
Ang pinaka-highlight sa selebrasyon mao ang wali nga gibatbat ni Pastor Leopoldo B. Quilaquil, ang founder ug pastor sa simbahan, uban sa tema nga “Lifting up the name of Jesus” nga mabasa sa libro sa Juan 12:32.
“Dapat ang ngalan sa atong buhi nga Dios ang atong iisa, ituboy, pasidunggan ug himayaon og dili ang ngalan sa bisan unsang karatola, relihiyon og denominasyon, kay ang Dios maoy takos ug angayang pagadayegon sa atong kinabuhi”, asoy ni Pastor Quilaquil.
Human sa wali, gihatagan sa mga miyembro sa AIMCJC og mga pahalipay ang tanang mga pastor ug ang ilang mga asawa isip pagpasalamat sa ilang pagtambong sa selebrasyon, nga gisundan sa ilang pagpanihapon. /