Kapin 300 nadakpan sa anti-criminality operations

Kapin sa 300 ka mga indibidwal ang nangadakpan sa Police Regional Office (PRO) 7 atol sa usa ka semana nga operasyon batok sa ilegal nga drugas, wanted persons ug loose firearms gikan sa Septiyembre 6-12, 2026.
Ang hepe sa kapulisan sa PRO 7 nga si Police Brigadier General Arnold Abad nimando sa tanang unit commanders pagpahugot pa sa ilang police operation ug pagpatuman sa city ug municipal ordinances alang sa seguridad sa komunidad sa tibuok rehiyon 7.
Atol sa operasyon, ang PRO 7 nakadakop og 198 ka indibidwal nga nalambigit sa ilegal nga drugas ug nakasakmit og 369.73 gramos sa gidudahang shabu nga dunay standard drug price nga P2,514,164.
Lakip sa nadakpan ang 99 ka wanted persons nga dunay mga pending warrant of arrest gikan sa korte.
Sa ilang paghingusog batok loose firearms, ang kapulisan sa Central Visayas nakadakop og 23 ka indibidwal ug nakasakmit og 65 ka armas, usa ka granada, ug 77 ka bala sa nagkalainlaing kalibre sa armas.
Samtang sa ilang kampanya ubos sa “Oplan Katok” nga inisyatiba, ang PNP nanuktok ug nibisita sa kabalayan aron hangyuon ang mga indibidwal nga dunay armas nga itahan nila kini diin nakakuha sila og 16 ka armas sulod sa usa ka semana. / AYB