Kapin 300 nadakpan sa operasyon sa PRO 7

Gikan Agusto 31 ngadto sa Septiyembre 6, 2025, ang kapulisan nakasikop og 315 ka mga makahimog krimen sa usa ka semana nga subsob nga anti-criminality operations sa tibuok rehiyon 7 nga niresulta sa pagkasakmit sa ilegal nga drugas, armas, bala, ug gamit sa ilegal nga sugal.
Sa kampanya batok ilegal nga drugas ang kapulisan nakasikop og 173 ka drug suspects ug pagkasakmit sa 598.22 ka gramos sa gituohang shabu nga dunay standard drug price nga P4,067,896.
Samtang sa ilang gihingusgan nga paggukod sa loose firearms ang kapulisan nakaimbargo og 33 ka armas ug 79 ka bala sa lainlaing kalibre ug pagkasikop sa 24 ka tawo nga napasakaan na sab og kaso sa korte.
Sa walay hunong nga pagpangita sa Police Regional Office (PRO) 7 sa mga labing pinangita sa balaod nakasikop sila og 71 ka wanted persons, lakip na niini ang 12 nga giila nga most wanted criminals ug 59 ka akusado nga nag-atubang og mga kaso sa korte human malutsan og warrant of arrest.
Moabot sab sa 47 ka mga tawo nga nalambigit sa illegal swertres numbers game ang napusasan lakip na kadtong naabtan nga nagtigbakay sa tibuok rehiyon 7 ug uban pa nga matang sa ilegal nga sugal.
Ang maong mga suspek kasamtangan nga naa pa sa kustodiya sa kapulisan ug nag-atubang na sila og mga kaso ngadto sa korte samtang ang mga nakuhang ebidensya sama sa ilegal nga drugas, armas, ug bala giduso na sa PNP Forensic Unit.
Subling niawhag ang kapulisan sa publiko nga kon dunay mamatikdan sa ilang palibot nga kadudahan, labing maayo nga motawag dayon sa PNP hotline alang sa dinalian nga pagresponde ug mahatagan og pagtagad. / AYB