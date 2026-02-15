Kapin 300 nadawat sa Pre-Valentine’s Day Job Fair

Kapin sa 300 ka mga aplikante ang nakakuha og bag-ong mga trabaho sa Pre-Valentine’s Day Job Fair 2026 nga gipahigayon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu pinaagi sa Public Employment Service Office (PESO) niadtong Biyernes, Pebrero 13, sa Gaisano Grand Mall.
Sumala sa datos gikan sa PESO, hapit katunga sa 744 ka mga aplikante nga nagparehistro sa ikaduhang job fair sa dakbayan karong tuiga ang nadawat dayon o hired-on-the-spot (HOTS) ug 323 niini ang nakaseguro og dinalian nga trabaho.
Sa usa ka pamahayag, si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan nagkanayon nga ang nadawat nga mga aplikante makahatag na karon og suporta alang sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga pamilya.
Dugang niya, magpadayon ang paningkamot sa dakbayan nga maduol ang mga oportunidad sa trabaho ngadto sa katawhan ug mapalig-on ang koneksyon tali sa mga employer ug sa mga nangita og trabaho.
Ang pangulo sa PESO nga si Kim Francisco, sa iyang mensahe ngadto sa SunStar Cebu, nipadayag sa iyang katagbawan sa daghang partisipante sa maong job fair.
Iyang gipahalipayan ang kapin sa 300 ka mga aplikante nga nadawat dayon ug matod pa niya, kining impresibong numero nagpakita sa kaandam sa mga nangita og trabaho ug sa aktibong partisipasyon sa mga kompanya.
“Congratulations to the 323 who were hired-on-the-spot! Also contributing to that was a great mix of industries and establishments who joined the job fair which sparked interest in exploring career opportunities,” matod ni Francisco.
Ang job fair nagtanyag og 1,469 ka bakanteng trabaho gikan sa 23 ka kompanya ug mga employer. Ang mga nanambong gihatagan og daghang kapilian sa trabaho sa nagkalainlaing mga sektor sama sa konstruksyon, hotel, restaurant, retail, logistics, customer service, edukasyon, ug business process outsourcing (BPO).
Ang maong kalihukan gihimo sa pakigtambayayong sa Department of Labor and Employment (DOLE)-7. / DPC