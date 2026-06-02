Kapin 300 PLHIV sa CV natabangan sa DSWD 7 sulod sa 4 ka buwan

Mokabat sa 373 ka mga Persons Living with HIV (PLHIV) sa Central Visayas ang natabangan sa Department of Social Welfare and Development Field Office (DSWD) 7 gikan Enero hangtod Abril 2026 pinaagi sa Community-Based Services Section–PLHIV Assistance and Psychosocial Support Program.
Gipadayon sa DSWD 7 ang paghatag og suporta sa mga indibidwal nga adunay HIV ug sa ilang mga pamilya aron matabangan silang maatubang ang mga hagit sa panginabuhi ug mapalambo ang ilang kaayuhan.
Subay sa Section 36 sa Republic Act No. 11166 o ang Philippine HIV and AIDS Policy Act, naghatag ang departamento og lainlaing matang sa pinansyal nga tabang sama sa suporta alang sa edukasyon, panginabuhian, gasto sa paglubong, transportasyon, medikal nga panginahanglanon, ug pagkaon.
Matod sa DSWD 7, ang maong programa gituyo aron maminusan ang epekto sa HIV ug AIDS sa mga apektadong indibidwal ug pamilya samtang giseguro ang ilang kahimsog ug kaayuhan.
Ang matag kwalipikadong benepisyaryo nakadawat og P4,000 nga cash assistance aron makatabang sa ilang dinaliang mga panginahanglanon.
Gawas sa pinansyal nga tabang, naghatag sab ang DSWD 7 og psychosocial support pinaagi sa WiSupport, usa ka libre nga wireless mental health ug psychosocial support service alang sa mga indibidwal, ug pamilya nga nag-atubang og krisis. Ang serbisyo magamit pinaagi sa text messaging, email, websites, ug Facebook.
Mahimo sab nga maka-avail ang mga PLHIV sa medikal nga tabang pinaagi sa Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS), basta makatuman sila sa gikinahanglang assessment ug dokumentaryong mga rekisitos.
Samtang nagpadayon ang paghatag og serbisyo, nagpalig-on sab ang DSWD 7 sa pakigtambayayong niini sa mga ahensiya sa gobiyerno ug mga nongovernment organizations (NGOs) aron mas mapalapdan pa ang suporta alang sa mga PLHIV sa rehiyon.
Modawat sab ang opisina og referrals gikan sa mga NGO alang sa cash assistance ug psychosocial support services.
Niadtong Mayo 15, 2026, niapil ang Community-Based Services Section–PLHIV Assistance and Psychosocial Support Program sa International AIDS Candlelight Memorial nga gihimo sa Cebu City Health Department isip kabahin sa pagpalambo sa kahibalo ug suporta alang sa mga tawo nga adunay HIV.
Nagpabilin nga lig-on ang pasalig sa DSWD 7 sa pagserbisyo sa mga nanginahanglan nga nagpakita sa prinsipyo sa departamento nga, “Bawat Buhay ay Mahalaga sa DSWD.” / PR