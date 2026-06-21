Kapin 32K riders, drivers sa CV nakadawat og ayuda sa DSWD 7

Nagpadayon ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) 7 sa paghatag og P5,000 nga Cash Relief Assistance (CRA) ngadto sa mga motorcycle taxi drivers ug service delivery riders isip suporta sa mga apektado sa pagsaka sa presyo sa gasolina ug uban pang gastusan sa operasyon.
Gipahigayon ang payout activity sa Skyhall sa SM Seaside City Cebu gikan Hunyo 15 hangtod 18, 2026, ubos sa Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS) program sa DSWD.
Sumala sa DSWD 7, mokabat sa 32,149 ka drayber gikan sa Grab Philippines, lakip ang Move It, Grab Express, ug Grab My Taxi, ang target nga makadawat sa maong ayuda.
Ang maong pinansyal nga tabang kabahin sa Unified Package of Livelihoods, Industry, Food, and Transport (Uplift) Framework sa gobiyerno nga gitukod ubos sa Executive Order No. 110 aron makunhoran ang epekto sa tensiyon sa Middle East sa ekonomiya ug sa mga sektor nga labing maapektuhan niini.
Tumong sa Uplift Framework ang pagseguro sa kalig-on sa enerhiya, pagpugong sa pagsaka sa presyo sa pagkaon, ug pagpanalipod sa panginabuhian sa mga apektadong sektor pinaagi sa koordinadong mga programa sa gobiyerno.
Nahiuyon sab kini sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga maghatag dayon og suporta sa mga transport worker nga naapektuhan sa kalibutanhong mga hagit sa ekonomiya.
Usa sa mga nakabenepisyo mao si Fujierico Baliwan, usa ka Move It driver gikan sa Sugbo ug kanhi Overseas Filipino Worker (OFW).
Gipahayag niya ang iyang pasalamat sa gobiyerno tungod sa maong ayuda ug sa hapsay nga proseso sa pagkuha niini.
“Nindot kaayo kay paspas kaayo ang proseso, dali ug maabiabihon kaayo. Nakalinya ug hapsay kaayo, wala kami nalangay sa pag-claim sa among P5,000. Daghang salamat sa inyong serbisyo. Kini ipalit dayon ug bugas ug sud-an. Ihatag ang katunga sa akong asawa ug ang nahibilin para sa gasolina,” matod ni Baliwan.
Sa wala pa kini nga payout activity, nakahatag na sab ang DSWD 7 og cash relief assistance ngadto sa mga drayber sa traysikol, public utility jeepney (PUJ), service delivery riders, motorcycle taxi drivers, ug uban pang Transport Network Vehicle Service (TNVS) drivers isip kabahin sa mas lapad nga tubag sa gobiyerno batok sa epekto sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo.
Gipatuman ang kalihukan sa pakigtambayayong sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), mga lokal nga panggamhanan, ug mga transport network companies aron maseguro ang organisado ug episyenteng pag-apudapod sa ayuda ngadto sa kwalipikadong mga benepisyaryo.
Nagpabiling matinud-anon ang DSWD Field Office 7 sa paghatag og tukma sa panahon, responsive, ug people-centered nga serbisyo alang sa mga sektor nga bulnerable sa mga kalisdanan sa ekonomiya ug uban pang emerhensiya. / PR