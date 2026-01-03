Kapin 3K loose firearms sa Rehiyon 7 nasakmit

Gihulagway sa Police Regional Office (PRO) 7 nga malampuson ang ilang kampanya batok sa mga ilegal nga armas, pabuto, ug mga bala sa tibuok tuig 2025.
Kini human nila masakmit ang kinatibuk-ang 3,241 ka dili lisensyadong armas gikan sa Enero 1 hangtod Disyembre 31, 2025.
Sa maong gidaghanon, 774 ka armas ang boluntaryong gitahan sa mga tag-iya ngadto sa kapulisan pinaagi sa programang Oplan Katok.
Ubos niining maong programa, ang mga polis personal nga moadto sa mga balay aron awhagon ang mga gun holder nga wala pa maka-renew sa ilang lisensya sa pagtugyan una sa ilang armas ngadto sa police station.
Gawas sa mga armas, nakakuha usab ang kapulisan sa Central Visayas og 93 ka mga explosives ug 5,900 ka mga bala sa nagkalainlaing kalibre
Matod sa PRO 7, dako kinig tabang aron mawagtang ang hulga sa krimen sa komunidad, sanglit ang maong mga armas dili na magamit sa dautang mga elemento.
Kini nga kalampusan nakab-ot ubos sa pagdumala ni Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa PRO 7.
Gipatuman ni Maranan ang iyang “peace and order formula” diin gihingusgan ang paggukod sa criminal gangs ug pagsakmit sa mga armas gikan sa ilang mga kamot. / AYB