Superbalita Cebu

Kapin 400 ka drayber nakadawatna og tag-P5K nga fuel subsidy

Kapin 400 ka drayber nakadawatna og tag-P5K nga fuel subsidy
FUEL SUBSIDY: Ubos sa liderato ni LTFRB 7 Director Abosamen Matuan, gipang-apudapod ang Fuel Subsidy Cash Assistance sa mga drayber sa pampublikong sakyanan nga apektado sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa lana. Ang maong kalihukan gipahigayon kagahapon, Mayo 22, 2026, sa ilang buhatan sa Barangay Lorega-San Miguel, Dakbayan sa Sugbo. / LTFRB 7 Facebook page
Published on

Kapin sa 400 ka Public Utility Vehicle (PUV) drivers ang nakakuha na sa ilang fuel subsidy sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7 sa Biyernes, Mayo 22, 2026.

Gilangkuban kini sa kwalipikadong benepisyaryo sama sa driver sa taxi, public utility buses, van-for-hire, school transport, ug uban pa.

Nakadawat sila og tag P5,000 nga fuel subsidy isip abag ning panahon nga mahal gihapon ang presyo sa mga produktong petrolyo tungod sa kagubot sa Middle East.

Subay sa nagpadayong pagpang-apudapod sa LTFRB 7, gipahibalo sa buhatan nga lakip sa mga rekisitos nga ilang pangayuon ang orihinal nga driver’s license, tulo ka photocopy niini kauban ang pirma, o ba kaha Temporary Driver’s License. / ANV

SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph