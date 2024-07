Kapin 400 ka polis, sundalo ipakatap atol sa pag-abli sa Palaro karon

Kapin sa 400 ka mga polis ug sundalo, wala pay labot niini ang ubang force multipliers, ang ipakatap sa Cebu City Police Office (CCPO) karong adlawa, Martes, Hulyo 9, 2024, atol sa parada sa pagbukas sa Palarong Pambansa.

Karong alas 3 sa hapon ipa­higayon ang parada gikan sa Fuente Osmeña paingon sa Cebu City Sports Center (CCSC). Ang pagbukas tambungan ni Pres. Ferdinand Marcos Jr. ug Vice President Sara Duterte.

Sa wala pa sila gi-deploy, gipatawag sila sa hepe sa CCPO, Police Colonel Ireneo Dalogdog, aron hatagan og kamandoan unsay angay nga buhaton kon naa na sila sa karsada isip security personnel.

Matod ni Dalogdog nga dako kaayo ang papel sa mga polis sa paghatag og siguridad sa mga delegado sa Palarong Pambansa.

Iyang gipahinumdoman ang mga polis nga kinahanglan nga mobalik sa basic sa pagpamulis, sama sa maayo’ng pamatasan sa mga tawo nga ilang masugatan, kanunay nga motahod sa mga tawo nga naa sa ilang palibot ug kinahanglan nga naka-smile.

Usa sa mando ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO 7), nga kon mapakatap na sa gawas kinahanglan nga dili magduwa sa cellular phone apan gamiton lang kon gikinahanglan.

Tanang PNP personnel nga i-deploy sa Palarong Pambansa 2024, dugang ni Dalogdog, kinahanglan nga limpyo ug presentable.

“Do not use cellular phone or any gadget while on duty except on emergency cases or situation or when you are rendering report to higher command. Marami na na kapulisan na na-relieved dahil while they are performing duty naglalaro ng Mobile Legend or games habang sila ay nag-duty. At sila ay naaktuhan, may mga na relib at napunta sa Negros Oriental...sa Siquijor,” matod ni Dalogdog.

Dunay red team nga maoy gitahasan nga mo-inspection sa mga polis nga gi deploy kon kini nagtinarong ba sa ilang trabaho nga mao ang pagbantay sa palibot o naa ba sa iyang lugar nga gidestino.

Kining mga police personnel nga nadestino sa red team nga maoy mo-inspection dili mag-uniporme aron pagsigu­ro nga dili sila mamatikdan sa ilang pagsusi sa seguridad sa palibot. / AYB