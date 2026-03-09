Kapin 4K deboto mitambong sa 50th anniv sa Charismatic Renewal sa Sugbo

Kapin sa upat ka libo ka mga Katolikong magtutuo gikan sa nagkadaiyang parokya sa Sugbo nitambong sa selebrasyon sa 50th Anniversary sa Catholic Charismatic Renewal (CCR) sa Archdiocese of Cebu nga gipahigayon niadtong Dominggo, Marso 8, 2026, sa IEC Pavilion sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang maong bulawanong anibersaryo giorganisar sa Archdiocese of Cebu Council of Charismatic Renewal Services (ACCCRS) ubos sa tema nga “50 Years Renewed, Now Sent for a Mission.”
Sumala sa mga tigpasiugda, ang selebrasyon usa ka pagpasalamat sa lima ka dekada sa espirituhanong pagbag-o, ebanghelisasyon, ug pag-alagad sa Simbahang Katolika ug sa katilingban.
Gisugdan ang kalihukan sa kapin sa usa ka oras nga praise and worship diin nagkahiusa ang mga partisipante sa pagdayeg ug pag-ampo. Gisundan kini sa welcome remarks ni Bro. Jummy Dagoya, coordinator sa ACCCRS nga niabiabi sa liboan ka miyembro sa Charismatic Renewal gikan sa nagkalainlaing organisasyon ug parokya sa Sugbo.
Usa sa mga highlight sa programa mao ang inspirational message ni Sis. Fe Barino, Charis Philippines National Coordinator ug presidente sa Cebu Archdiocese Commission on Laity. Sa iyang mensahe, gipasiugda niya ang dakong papel sa Charismatic Renewal sa kinabuhi sa daghang magtutuo sulod sa milabay nga 50 ka tuig.
“The Catholic Charismatic Renewal has a very big impact in the lives of people. There are many life changes, healings, transformations,” matod ni Barino.
Dugang pa niya nga ang Sugbo nahimong usa sa mga sentro sa Charismatic Renewal sa nasod ug sa ubang lugar sa kalibotan.
“From Cebu, it spread to Visayas, Mindanao, and abroad. So Cebu is like the seedbed of the Charismatic Renewal,” dugang pa niya.
Gipakita sab sa programa ang kasaysayan sa Charismatic Renewal pinaagi sa paghisgot ni Bro. Ale Aguspina nga nagpasabot nga ang kalihukan nagsugod sa kalibotan niadtong Pebrero 16, 1967, ug nisidlak sa daghang lugar lakip na ang Sugbo.
Nihatag sab og personal nga testimonya ang youth sharer nga si Sis. Myles Camarillo, usa ka aktibong miyembro sa lainlaing charismatic organizations nga nagpasiugda sa papel sa kabatan-onan sa padayon nga misyon sa kalihukan.
Nipaambit sab maong selebrasyon si Msgr. Roger Fuentes, Vicar General sa Archdiocese of Cebu, sa mensahe mahitungod sa misyon sa mga miyembro sa Charismatic Renewal human sa 50 ka tuig nga pag-alagad.
Gitapos ang kalihukan pinaagi sa selebrasyon sa Balaang Misa isip pagpasalamat sa Ginuo alang sa lima ka dekada nga panalangin ug espirituhanong pagbag-o sa Charismatic Renewal sa Sugbo. / BJC