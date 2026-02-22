Kapin 4K food packs gipang-apudapod sa mga apektado sa kalamidad sa Getafe

Nagpadayon ang commitment sa Department of Social Welfare and Development (DSWD)-7 sa paspas ug epektibong disaster response sa isla sa Bohol.
Pinaagi sa Disaster Response Management Division (DRMD), napadayon ang distribusyon sa 4,429 ka Family Food Packs (FFPs) ngadto sa mga pamilya nga apektado sa bag-ong kalamidad sa mga barangay sa Getafe.
Bisan pa man sa lisod nga panahon ug hagit sa pag-abot sa mga hilit nga coastal ug island communities, giseguro sa mga kawani sa DSWD-7 ang dali ug hapsay nga paghatag sa ayuda.
Ang DRMD team nagtinabangay sa lokal nga kagamhanan aron masiguro nga mahatag sa hustong oras ang relief goods sa mga residente.
Gipang-apudapod ang Family Food Packs sa daghang barangay sa isla sama sa Alumar, Banacon, Handumon, Jagoliao, Jandayan Norte, Jandayan Sur, Mahanay, Nasingin, ug Pandanon. Dugang pa, gihimo sab ang distribusyon sa coastal barangay sa Campao Occidental ug Corte-Baud, ingon man sa mga upland barangay sama sa Cabasakan, Cangmundo, ug Sto. Niño.
Sumala sa DSWD-7, kini nga mga lakang nagpakita sa ilang tinuoray nga commitment nga walay pamilya nga biyaan sa panahon sa krisis, labi na sa mga lugar nga hilit ug kulang sa mga kahinguhaan.
Nagpabilin nga andam ang ahensiya sa paghatag og dugang nga ayuda kung kinahanglan, pinaagi sa hugot nga koordinasyon sa lokal nga mga awtoridad ug partner agencies aron maprotektahan ang kahimtang ug kaayuhan sa mga apektadong komunidad. / PR