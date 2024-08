Kapin 500 ka kaso sa Leptospirosis sulod 6 adlaw

Nakatala ang Department of Health (DOH) og kapin 500 ka mga kaso sa leptospirosis lukop nasod sulod lamang sa unom ka adlaw.

Kini base na usab sa pagsaka sa mga kaso sa National Kidney and Transplant Institute (NKTI) ug San Lazaro Hospital (SLH).

Sa public briefing sa DOH, gibutyag ni DOH Spokesman Albert Domingo nga sa ilahang datos, miabot sa 523 ka mga tawo ang nataptan og leptospirosis gikan Agusto 8 hangtod Agusto 13.

"This was during the time when cases surged in NKTI, San Lazaro, and others," matod ni Domingo.

Sa 523 ka mga kaso, 81% niini o 423 sa mga nataptan mga hamtong samtang 19% o 100 ka mga nataptan mga bata. Natala usab sa ahensiya ang 43 ka mga patay diin 41 niini mga hamtong ug duha ang bata.

Nasayran nga gawas sa NKTI ug SLH, misaka usab ang mga kaso sa Philippine General Hospital (PGH) sa dakbayan sa Manila City ug sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital sa dakbayan sa Caloocan City.

"They were also experiencing a lot of surge. We call it a surge of cases," matod ni Herbosa.

Ang leptospirosis kagaw nga gikan sa ihi sa ilaga ug uban pang hayop.