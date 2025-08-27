Kapin 500 ka kiosks ipakatap sa MassKara Festival

Nagtinguha karon ang Bacolod Gugma Foundation Inc., ang kinatibuk-ang tig-organisa sa 2025 MassKara Festival nga magbutang og labing minos 521 ka mga kiosk libot sa Bacolod City Government Center (BCGC), public plaza, ug Lacson Tourism Strip alang sa selebrasyon sa festival gikan sa Oktubre 1 hangtod 19, 2025.
Si Christopher Mallo, pangulo sa food kiosk operations management alang sa public plaza ug BCGC, niingon nga karong tuiga, magbutang sila og labing minos 101 ka mga grilling kiosk subay sa mga dalan sa Gatuslao, Gonzaga, ug San Juan.
Sigon niya nga gamiton sab nila ang Rizal Street atubangan sa San Sebastian Cathedral aron magbutang og labing minos 40 ka mga food cart, ug dugang pa niya nga usa ka kinatibuk-an nga 180 ka mga stall ang ibutang sab sa BCGC grounds nga naglakip sa food carts ug dry goods.
Aron mamentinar ang kahapsay ug pagkapareho, si Mallo nidugang nga ang pipila sa maong mga stall ibutang ubos sa bidding.
Niadtong Agusto 23, ang Gugma Foundation nagpahigayon og pre-selling orientation alang sa usa ka lawom nga briefing sa tanang interesado nga aplikante alang sa operasyon sa mga food kiosk sa public plaza ug BCGC grounds.
Sigon niini nga ang orientation nagsilbi nga plataporma aron pagklaro sa mga giya, gipaabot, ug mga pamaagi.
“This initiative is part of our collective aspiration to breathe new life into the public plaza, transforming it into a vibrant hub of activity not only during the day but also at night. We aim to make the plaza a true gathering place for Bacolodnons and visitors alike,” asoy ni Mallo.
Aron masiguro ang lainlaing klase sa mga baligya, siya nidugang nga ang pagkopya sa mga butang tali sa grilling kiosks ug food carts dili tugotan.
Ang Gugma Foundation sa dili madugay moanunsiyo sa kompleto nga linya sa mga programa ug kalihukan alang sa BCGC ug public plaza.
“These activities will showcase the best of Bacolod’s culture, creativity, and community spirit,” pulong ni Mallo.
Dugang niya nga ang public plaza magsilbi nga dapit alang sa pagtapos sa street dance competition, lakip na ang pag-anunsiyo sa mga mananaog sa kategorya sa barangay ug eskwelahan.
Si Mark Garcia, site director sa Lacson Tourism Strip, niingon sab nga ilang segurohon nga ang Lacson Street maagian gikan sa Oktubre 17 hangtod 19.
Siya niingon nga ila na karong gipinalisar ang ilang mga plano nga naglakip sa pagbutang og mga kiosk ug entablado sa Lacson Street diin nagtinguha sila nga magbutang og labing minos 180 ka mga corporate booth ug 200 ka mga food kiosk. / MAP