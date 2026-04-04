Kapin 500 ka mga kawani sa Mepz 2 ang gipangtaktak

Kapin sa 500 ka mga empleyado ang nawad-an og trabaho human nihunong sa operasyon ang usa ka pabrika sa garments sa Mactan Export Processing Zone (MEPZ) 2 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa kakuwang sa mga order.
Gipahibawo ni City Public Employment Services Office (Peso) head Kim Francisco sa SunStar Cebu nga gatusan ka mga empleyado gikan sa maong Taiwanese nga locator ang naapektuhan niadtong Marso 14, 2026, nga maoy pinakadaghan og mga trabahante nga nawad-an og trabaho karong tuiga.
Siya niingon nga ang mga apektadong empleyado gikan sa maong pabrika sa sports apparel, gi-endorso na ngadto sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) alang sa pinansyal nga suporta, ug ngadto sa Department of Labor and Employment (DOLE) 7 alang sa mga programa sa panginabuhian.
Labing menos 50 ka mga trabahante ang nakapahimus na sa rice subsidy sa kagamhanan sa dakbayan diin tag-P20 ang kilo sa bugas niadtong Marso 31, samtang dul-an sa 400 ka mga residente sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang gi-refer ngadto sa City Social Welfare and Development Office (CSWDO) alang sa dugang tabang nga bugas.
Gawas sa pinansyal nga hinabang, ang mga nawad-an og trabaho gitanyagag kahigayonan nga maka-apply sa laing pabrika sa garments nga adunay gibana-bana nga 500 ka mga bakanteng trabaho.
Niadtong Disyembre 2025, matod ni Francisco nga usa ka Japanese locator sa MEPZ 1 ang nihunong usab sa operasyon, apan niining Marso lang kini na-report sa Peso, diin 39 ka trabahante ang naapektuhan.
Matod niya, ang maong kompanya naghimo og xenon tube, usa ka gamay nga parte sa laser equipment nga gigamit sa beauty o skin care enhancement. / DPC