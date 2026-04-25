Kapin 500 ka polis ipakatap sa Asean meetings

Gisugdan na sa Mandaue City Police Office (MCPO) ang ilang full security preparations alang sa umaabot nga ASEAN Leaders’ Summit, diin kapin sa 500 ka personnel ang ipakatap sa pag-abot sa mga langyaw’ng delegado ug mga bisita.
Matod ni Police Colonel Cirilo Acosta Jr., direktor sa MCPO, nga bisan wala pa’y opisyal nga venue sa Mandaue alang sa summit, ang kapulisan sa dakbayan anaa na sa standby ug nahan-ay na ang ilang security plans.
“Sa pagkakaron, wala pa kita makadawat og eskedyul gikan sa headquarters bahin sa mga kalihukan sa Mandaue City alang sa ASEAN Leaders’ Summit, apan andam na kita, ilabi na alang sa mga ceremonial routes,” suma ni Acosta.
Dugang niya, ang mga opisyal sa kapulisan bag-o lang nagpahigayon og planning conferences aron timbang-timbangon ang preparasyon ug maseguro nga duna na’y security measures sa dili pa magsugod ang internasyonal nga kalihukan.
Gipaabot ni Acosta nga adunay mga delegado, mga kawani, ug bisan mga pamilya sa mga opisyal nga entourage ang mobisita sa mga dapit sa Mandaue. Tungod niini, pahugtan sa mga awtoridad ang seguridad dili lang sa mga dagkong dalan kondili lakip na sa mga hotel nga mahimong mopuyo ang mga bisita.
Aron maseguro, nagplano ang MCPO nga mopakatap og kapin sa 500 ka mga polis alang sa seguridad sa dalan ug mga hotel.
Gawas niini, laing 500 ka personnel ang gipadala na usab aron motabang sa Lapu-Lapu City, diin gipaabot nga ipahigayon ang mga dagkong kalihukan sa summit.
Matod ni Acosta, ang deployment sa seguridad mahimong magsugod usa ngadto sa duha ka semana sa dili pa ang summit, depende sa schedule nga itakda sa organizing committee.
Bisan wala pa’y opisyal nga venue sa Mandaue City nga gipahibawo, ang mga opisyal nagkanayon nga ilang giseguro nga andam ang dakbayan sa pagsuporta sa gikinahanglang lapad nga seguridad sa summit.
Ang ASEAN Leaders’ Summit gipaabot nga magtapok sa mga delegado gikan sa tibuok Southeast Asia, nga nanginahanglan og mas hugot nga seguridad sa mga dagkong dakbayan sa Sugbo. / ABC