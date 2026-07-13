Kapin 57K pamilya sa CV giparehistro alang sa posibleng paglakip sa 4Ps

Padayon ang Department of Social Welfare and Development Field Office 7 (DSWD) 7 sa pagrehistro sa mga posibleng benepisyaryo ubos sa Sets 14D ug 14E sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) sa tibuok Central Visayas karong Hulyo.
Sumala sa DSWD 7, target nga marehistro karong bulana ang 57,015 ka potensyal nga mga pamilya, lakip ang 44,607 sa Cebu ug 12,408 sa Bohol.
Gipatuman ang dungan nga registration sa mga city ug municipal links sa 4Ps uban sa kooperasyon sa mga local government unit aron mapadali ang pagproseso sa mga kwalipikadong pamilya.
Kabahin sa proseso ang household validation, pagberipika sa mga dokumento, ug pagkuha sa household data aron maseguro nga ang mga aplikante motuman sa mga kinahanglanon sa programa.
Matod pa sa ahensiya, ang mga pamilya nga malampusong makakompleto sa registration moapil sab sa orientation sa mga katuyoan, benepisyo, ug kondisyon sa 4Ps sa dili pa manumpa sa Oath of Commitment.
Giklaro sa DSWD 7 nga ang mga giparehistro ubos sa Sets 14D ug 14E giisip nga hulip sa mga panimalay nga nakagraduwar o nahuman na sa 4Ps, subay sa Republic Act No. 11310.
Ang pagpili sa mga posibleng benepisyaryo gibase sa Community-Based Monitoring System (CBMS) nga nagsilbing standardized targeting system sa programa.
Bisan pa niini, gipasabot sa DSWD 7 nga ang paglakip sa listahan sa registration dili pa garantiya nga madawat dayon sa 4Ps. Kinahanglan gihapon nga moagi ang matag pamilya sa document verification, household validation, ug pagsusi sa ilang eligibility sa dili pa maapil sa programa.
Giawhag sab sa ahensiya ang tanang giila nga potensyal nga benepisyaryo sa pagtambong sa ilang iskedyul sa registration ug pagdala sa tanang gikinahanglang dokumento aron dili malangan ang proseso. / PR