Kapin 57K panimalay sa CV nalista sa 4Ps, kinahanglan pa’g validation

Giklaro sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7–Central Visayas nga ang mga pamilya nga nalakip sa bag-ong gipagawas nga listahan sa posibleng benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) dili pa awtomatikong miyembro sa programa.
Sa Pilar, Bohol, aktibong gipaskil sa usa ka 4Ps municipal link ang listahan sa barangay hall aron maseguro nga klaro ug dali kining makita sa tanang apektadong panimalay.
Ang listahan, nga sakop sa Set 14D ug 14E, naglangkob sa kapin 57,000 ka panimalay nga giila pinaagi sa Community-Based Monitoring System (CBMS) sa Philippine Statistics Authority (PSA).
Aron mapalambo ang transparency, gipahimutang sab sa DSWD 7 ang mga pahibalo nga naglatid sa iskedyul sa rehistrasyon, lugar, mga kinahanglanong dokumento, ug uban pang giya. “Inclusion in the list does not automatically guarantee enrollment in the Pantawid Pamilyang Pilipino Program,” pasabot ni Regional Director Shalaine Marie S. Lucero
Sa sunod nga hugna, ipahigayon ang validation diin susihon sa DSWD ang presensya sa mga batang nag-eskwela ug ang kahingpitan sa mga dokumento aron matino kon ang panimalay angayan sa programa.
Gitambagan ang mga posibleng benepisyaryo nga andamon ang birth certificate sa mga bata, valid ID sa ginikanan o guardian, marriage certificate kon adunay asawa o bana, school ID o certificate of enrollment, ug mga espesyal nga ID sama sa Solo Parent o PWD ID kon angay.
Kinahanglan sab ang affidavit of guardianship sa mga kaso nga gikinahanglan.
Sumala pa sa DSWD, ang mga panimalay nga napamatud-ang adunay lig-on na nga kahimtang sa kinabuhi o dili na sakop sa target nga sektor mahimong dili na ipadayon sa rehistrasyon.
Gipasiugda sa ahensiya nga ang assessment ug validation maoy kritikal aron maseguro nga ang ayuda sa gobiyerno moabot sa tinuod nga nanginahanglan.
Gidasig sa DSWD 7 ang tanang nalista nga pamilya ug ang publiko nga magbasa ug mosunod sa mga giya, motuman sa mga kinahanglanon, ug makigtambayayong sa mga opisyal panahon sa rehistrasyon.
Ang mga reklamo batok sa posibleng dili kwalipikadong benepisyaryo mahimong ipahibalo sa 4Ps City o Municipal Operations Office alang sa hustong beripikasyon.
Pinaagi niini nga lakang, gipanghimatud-an sa DSWD ang ilang padayon nga paningkamot sa pagpalig-on sa social protection programs ug pagseguro nga ang tabang sa gobiyerno mahatag sa labing kabos ug huyang nga sektor sa katilingban.
Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) mao ang flagship anti-poverty program sa gobiyerno nga naghatag og conditional cash grants aron mapalambo ang kahimsog, nutrisyon, ug edukasyon sa mga bata, ug makatabang sa pagputol sa siklo sa kakabos gikan sa usa ka henerasyon ngadto sa sunod. / PR