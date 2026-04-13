Kapin 63K Sugboanon nakadawat sa hybrid cash aid sa DSWD 7

Gipang-apudapod sa Department of Social Welfare and Development Field Office VII (DSWD) 7 ang Hybrid Emergency Cash Transfer (ECT) payouts gikan Marso 24 hangtod 31, 2026, aron mahatagan og paspas ug sayon nga pinansyal nga ayuda ang mga pamilyang naapektuhan sa Bagyong Tino sa Probinsiya sa Sugbo.
Pinaagi sa ilang “Angels in Red Vests” inubanan sa local government units (LGUs) ug sa Land Bank of the Philippines isip conduit partner, gipatuman ang hybrid nga sistema sa distribusyon nga naglangkob sa digital ug over-the-counter nga paagi.
Kini nga pamaagi nakatabang sa pagpalig-on sa verification process, pagpakunhod sa oras sa paghulat, ug pagpahapsay sa pagdawat sa ayuda sa mga benepisyaryo.
Si Regional Director Shalaine Marie S. Lucero nibisita sa payout sites sa Mandaue City aron masubay ang dagan sa distribusyon, samtang si Assistant Regional Director for Operations Jiah L. Sayson nibisita sa Talisay City, Liloan, ug Consolacion aron maseguro ang organisado ug hapsay nga implementasyon sa programa.
Sa kinatibuk-an, nikabat sa 63,684 ka benepisyaryo sa tibuok Cebu ang nakadawat sa ayuda, lakip ang mga residente sa nagkalainlaing lungsod ug dakbayan.
Nagtinabangay ang mga kawani sa DSWD, LGUs, ug LandBank aron mapadayon ang episyente nga proseso gikan sa verification hangtod sa pag-claim sa ayuda.
Nagpasalamat sab ang mga benepisyaryo sa mas paspas nga pagdawat sa tabang nga nakatabang kanila sa pag-atubang sa adlaw-adlaw nga panginahanglan human sa bagyo.
Nagpadayon ang DSWD 7 sa paghatag og kadasig ug episyenteng serbisyo aron maabot dayon ang mga komunidad nga nanginahanglan. / PR