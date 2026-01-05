Kapin 6.5K security forces, ipakatap sa Sinulog 2026

Gilusad na sa Lunes, Enero 5, 2026, sa Cebu City Sports Center ang pormal nga Send-off Ceremony alang sa kapin 6,500 ka mga uniformed personnel nga maoy mobantay sa seguridad sa ika-461 nga kasaulogan sa Fiesta Señor ug Sinulog 2026.
Ang maong pwersa naglangkob sa mga sakop gikan sa Philippine National Police (PNP) ug Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine Navy, Air Force, ug Coast Guard, Bureau of Fire Protection (BFP) ug Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), Force Multipliers, ug mga departamento sa City Hall.
Sumala ni Police Brigadier General Redrico Maranan, Task Force Sinulog Commander, gamiton sa PNP ang tanan nilang kahimanan aron maseguro ang kaluwasan sa tanan, 45 ka bag-ong sakyanan, 38 ka motorsiklo, ug 17 ka drones aron mabantayan ang sitwasyon gikan sa kahanginan, Mobile Command Center nga kompleto sa gamit pang-monitor sa tibuok dakbayan, metal detectors, megaphones, ug raincoats alang sa mga drayber ug dako nga panon sa tawo.
Gikompirmar ni Mayor Nestor Archival ug Gen. Maranan nga dili ipatuman ang signal shutdown o pag-jam sa signal sa cellphone karong tuiga.
Matod sa Mayor, ang National Intelligence Coordinating Agency (NICA) maoy mohatag og direktiba bahin niini.
Tungod kay walay seryosong hulga sa seguridad nga nadawat ang NICA ug ang kapulisan, magpabilin nga normal ang signal sa telcos.
Bisan kon walay nadawat nga hulga, gipahibalo ni Maranan nga anaa gihapon sila sa Full Alert status.
Gipalapdan ang intelligence monitoring aron maseguro nga walay makasulod nga dautang elemento. / AYB