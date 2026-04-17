Kapin 6K milapas sa Cebu City ordinance

Nakatala ang kapulisan sa Siyudad sa Sugbo og 6,656 ka malapason sa ordinansa sa kagamhanan sa dakbayan sa walo ka adlaw nga estriktong pagpatuman sa safer cities initiative gikan sa Abril 7 hangtod 15, 2026.
Sa maong gidaghanon, 1,657 lang niini ang giisyuhan og tiket nga dunay multa nga tag P500, sanglit ang uban kanila ang gipangwarningan lang.
Matod ni Police Colonel George Ylanan nga kon makabayad na ang 1,657 sa ilang multa lakip na kadtong nakalapas sa balaod sa trapiko nga dunay multa nga kapin sa P1,000, makakolekta ang siyudad og P1,744,500.
Sa datos nga gipahibalo ni Ylanan, nakatala sila og 1,039 nga nag-inom sa publikong lugar, 147 ang nanigarilyo, 1,449 ang naghukas og sinina, 1,655 ka menor de edad nakalapas sa curfew ordinance, 142 ang illegal structures, 1,209 ang nakalapas sa balaod sa traffic, 31 nag-videoke nga lapas sa alas 10 sa gabii ug usa ang nag-vandal.
Nipasabot si Ylanan nga kadtong na-rescue nga mga menor de edad ila lang gilista ug gi-turn over sa Department of Social Worker and Services Office ug sa barangay diin sila nagpuyo.
Gidugang ni Ylanan nga wala nila pamultaha ang mga naghukas sanglit wala man kini mabutang sa ordinansa nga dunay silot ug igo lang kini nga pasidan-an.
Gani ang matag polis nga nag-roving uban sa mga barangay tanod nagdala og t-shirt aron ihatag niadtong maabtan nga walay mga sinina.
“Nag-istorya ming Mayor Archival sa meeting namo niingon siya nga, 'George ang imong polis padad-a og t-shirt kay kanang makita ninyo nga maghukas tagai ninyo',” matod ni Ylanan. / AYB