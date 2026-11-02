Kapin 74 mil midagsa sa mga bus terminal sa Sugbo sa Kalag-Kalag

Kapin 74 mil ka mga pasahero ang midagsa sa mga terminal sa Lalawigan sa Sugbo atol sa biyahe sa Kalag-Kalag gikan Oktubre 29-31, 2026.
Gipahibawo ni Ahmed Cuizon, administrator sa Cebu North Bus ug South Bus Terminal nga moabot sa 74,200 ang midagsa nga pasahero sa terminals.
Labing daghang pasahero nga natala niadtong Oktubre 31 nga niabot sa 31,300.
Samtang 26,500 sa Oktubre 30 ug 16,400 sa Oktubre 29.
Mas taas kini nga datos kon itandi sa mga mipauli sa tagsa-tagsa ka mga probinsya ug lokalidad sa miaging tuig.
Matod ni Cuizon ubay-ubay ang mga serbisyo nga nahatag sa kagamhanan ngadto sa mga pasahero nga naglakip sa libreng pagkaon, libreng sakay, medical station ug uban pa atol sa adlaw sa pagbiyahe.
Bisan pa niini, mohimo og assessment ug evaluation si Cuizon subay sa dugang pagpalambo nga himuon sa mosunod nga peak season sa mga terminal.
Gilauman nga daghan pa'ng pasahero ang moabot sa mosunod nga adlaw subay sa pagbalik na sa mga trabahante ug tinun-an.
Gipahinumdoman sa kagamhanan ang mga pasahero nga padayong magmabinantayon ug mahimong responsable sa mga butang ug ilabi na sa mga kaubang bata. / ANV