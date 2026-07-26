Kapin 7K ka benepisyaryo sa Tara, Basa! nakadawat na sa cash incentives

Nakadawat na sa ilang cash-for-work ug participation incentives ang 7,400 sa 7,403 ka mga benepisyaryo sa programang Tara, Basa! sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) 7, katumbas sa 99.73 porsiyento sa tanang mga kwalipikadong nakabenepisyo sa Central Visayas.
Base sa DSWD 7, ang maong pagpagawas sa ayuda gihimo gikan Hunyo 23 hangtod Hulyo 3, 2026, sa tanang lokal nga pangagamhanan nga nagpatuman sa programa.
Sa maong gidaghanon, 1,851 ang mga college student nga nagsilbi isip tutors ug Youth Development Workers (YDWs), samtang 5,549 ang mga ginikanan o guardians.
Nikabat na sa P43.7 milyunes ang total nga gipagawas sa DSWD 7 alang sa programa.
Niini, P19.8 milyunes ang alang sa tutors ug YDWs, samtang P23.9 milyunes ang gihatag sa mga ginikanan ug guardians.
Ubos sa cash-for-work component sa programa, mahimong makadawat ug hangtod P10,800 ang matag tutor ug YDW kon makompleto nila ang 20 ka adlaw nga trabaho nga walay absences, base sa adlawang minimum wage nga P540.
Samtang ang mga ginikanan ug guardians mahimong makadawat ug hangtod P4,700, o P235 matag adlaw sulod sa 20 ka adlaw, depende sa ilang attendance.
Matod sa DSWD 7, hapsay ug malampuson ang paghatag sa mga insentibo nga gipatuman ubos sa Harmonized Actions and Processes for Swift, Accountable Yield (Hapsay) nga nagpunting sa propesyonalismo ug client-centered nga serbisyo.
Gawas sa cash incentives, nakadawat sab ang mga ginikanan ug guardians og advocacy tote bag nga adunay mensaheng "Proud Tara, Basa! Parent Ako!" isip kabahin sa kampanya sa programa aron mapalambo ang kahibalo ug suporta sa publiko.
Ang Tara, Basa! usa sa mga programa sa nasudnong kagamhanan nga naghatag og educational assistance sa mga estudyante sa kolehiyo gikan sa mga low-income nga pamilya nga nag-eskwela sa partner higher education institutions.
Kabahin sa programa ang pag-deploy sa mga estudyante isip tutors sa mga Grade 2 learners ug ang pagpahigayon sa Nanay-Tatay Teacher Sessions aron mapalig-on ang suporta sa mga ginikanan sa pagbasa ug pagkat-on sa ilang mga anak. / PR