Kapin 800 ka deboto sa Jesus Nazareno gihatagan og first aid

Kapin sa 800 ka mga deboto sa Jesus Nazareno ang nagkinahanglan og medikal nga tabang human nisalmot sa tinuig nga kapistahan sa Quiapo, Manila.
Sumala sa Philippine Red Cross (PRC), niabot sa 849 ka mga indibidwal ang nangayo og dinalian nga medikal nga pag-atiman gikan niadtong Enero 8 hangtod 10.
"Amid operational challenges and limited communication in certain areas, PRC volunteers and staff remained focused, responsive, and united by one mission: to protect life and uphold human dignity," matud sa PRC.
Sa mga pasyente, ang Red Cross niingon nga 413 ang kinahanglang bantayan ang ilang mga vital signs.
Aduna usab 398 ka mga minor nga kaso, lakip na ang pagkalipong, ginagmay nga samad, garas (abrasion), piang, paso, bun-og, hilanat, gisi sa panit (laceration), ug pagpanghubag.
Mikabat sab sa 13 ka major nga kaso ang natala, sama sa lawom nga gisi sa panit, grabeng labad sa ulo, pagkabali sa bukog (fracture), kalisod sa pagginawa, pagdugo sa lagos, ug kasakit sa mga bukton o batiis.
Matod sa PRC, ang ilang Emergency Field Hospital niatiman sa kinatibuk-ang 43 ka mga pasyente. Aduna usab silay 19 ka mga pasyente nga gidala sa nagkalain-laing tambalanan.
Una niini, ang PRC nipakatap og 1,200 ka mga kawani ug boluntaryo, dungan sa pagpahimutang og 17 ka mga first aid stations ug usa ka Emergency Field Hospital alang sa tinuig nga kapistahan. / Anton Banal/SunStar Philippines